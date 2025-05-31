Начинается очень интересное: почему у Путина заявили о готовности к встрече с Зеленским

В Кремле заявили, что Владимир Путин якобы готов встретиться с Владимиром Зеленским. Это может быть имитация желания достичь мура, однако у диктатора могло и кое-что поменяться.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор политических наук Якуб Корейба, отметив, что еще недавно Путин говорил, что никогда не встретится с Зеленским. Сейчас все очень интересно меняется, ведь из Кремля также звучали заявления, что Украина вроде бы не государство, где живут одни русские.

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Позиция Путина меняется

Якуб Корейба отметил, что под влиянием действительности позиция кремлевского диктатора становится другой. Все идет в правильную для Украины сторону и в конце концов правильно для России.

Важно! По данным Института изучения войны, Россия не демонстрирует заинтересованности в искренних мирных переговорах, ведь снова направляет на встречу в Стамбуле ту же делегацию низкого уровня. Заявления представителей Кремля свидетельствуют о готовности затягивать диалог, чтобы и в дальнейшем вести боевые действия и давить на Украину и Запад с целью получения уступок.

По мнению доктора политических наук, Путину не удалось представить россиянам изменение своей риторики в отношении Украины, как нечто, что способствует национальным интересам и ведет к выполнению задач.

Каждый его шаг ухудшает ситуацию России. В течение 4 – 5 месяцев позиция Кремля эволюционирует – от тотального неприятия Украины как партнера до готовности обсуждать это с Владимиром Зеленский, которого Путин считает "нелегитимным",

– сказал он.

Это, вероятно, указывает на то, что у России нет другого выхода, ведь оккупанты раньше всегда придерживались максималистской позиции. Если это изменилось, то, возможно, они понимают, что их проигрыш близко.

"Если россияне дают сигнал, что готовы отказаться от предыдущих позиций, то с точки зрения логики функционирования кремлевского режима, это потеря авторитета", – подчеркнул Якуб Корейба.

По его мнению, такой сигнал свидетельствует о начале борьбы за власть внутри России, ведь Путин показал слабость. Однако выглядит, что Кремль, несмотря на все, пытаться достичь какой-то победы на территории Украины, ведь это единственный вариант продолжать власть диктатора.