Анализы на ВИЧ, наркотики, отпечатки пальцев: путин меняет условия пребывания украинцев в россии

российский диктатор владимир путин подписал новый указ о пребывании украинцев в россии. Теперь от наших граждан потребуют отпечатки пальцев и анализы на ВИЧ и употребление наркотиков.

Указ путина публикуют российские СМИ. В кремле решили уравнять граждан Украины с теми, у кого есть паспорта псевдореспублик на Донбассе.

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Что предусматривает новый указ путина

Новый указ кремлевского диктатора предусматривает, что граждане Украины не ограничены в сроках пребывания на территории страны-оккупанта. Однако для этого от украинцев потребуют сдать отпечатки пальцев и анализы на ВИЧ и наркотики в крови.

В россии также отменяют ограничения на трудоустройство к украинцам, однако работодатели должны сообщать российское МВС, если берут на работу украинских граждан или увольняют их. На работу украинцы могут попасть только после идентификации отпечатков пальцев.

россия хочет выплачивать "помощь" украинцам

Большинство украинцев, которые оказываются в россии, это либо депортированные граждане с временно оккупированных территорий, либо те, кто планирует выехать в Европу или даже вернуться в Украину через россию. В обоих случаях оккупанты проводят фильтрацию, во время которой представители ФСБ проводят допросы, просматривают галерею телефона и соцсети.

Кроме указа о пребывании украинцев в россии, Путин подписал еще один документ, предусматривающий помощь для прибывших в россию с 18 февраля 2022 года.

Пенсионерам и людям с инвалидностью, оказавшимся на территории россии, Путин хочет ежемесячно платить 10 000 рублей с надбавками 3 000 инвалидам I группы и людям старше 80 лет.

Ветеранам Второй мировой россия хочет давать единовременную помощь в размере 5 000 рублей, а беременным женщинам – 10 000. За рождение ребенка путин предлагает платить 20 000 рублей, а затем предоставлять выплаты на детей.

Это все выглядит невероятно позорно на фоне того, что россия принудительно депортировала уже более миллиона украинцев на свою территорию и называет их "беженцами".

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