Анализы на ВИЧ, наркотики, отпечатки пальцев: путин меняет условия пребывания украинцев в россии
российский диктатор владимир путин подписал новый указ о пребывании украинцев в россии. Теперь от наших граждан потребуют отпечатки пальцев и анализы на ВИЧ и употребление наркотиков.
Указ путина публикуют российские СМИ. В кремле решили уравнять граждан Украины с теми, у кого есть паспорта псевдореспублик на Донбассе.
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Что предусматривает новый указ путина
Новый указ кремлевского диктатора предусматривает, что граждане Украины не ограничены в сроках пребывания на территории страны-оккупанта. Однако для этого от украинцев потребуют сдать отпечатки пальцев и анализы на ВИЧ и наркотики в крови.
В россии также отменяют ограничения на трудоустройство к украинцам, однако работодатели должны сообщать российское МВС, если берут на работу украинских граждан или увольняют их. На работу украинцы могут попасть только после идентификации отпечатков пальцев.Обратите внимание! Большинство украинцев, которые оказываются в россии, это либо депортированные граждане с временно оккупированных территорий, либо те, кто планирует выехать в Европу или даже вернуться в Украину через россию. В обоих случаях оккупанты проводят фильтрацию, во время которой представители ФСБ проводят допросы, просматривают галерею телефона и соцсети.
россия хочет выплачивать "помощь" украинцам
Кроме указа о пребывании украинцев в россии, Путин подписал еще один документ, предусматривающий помощь для прибывших в россию с 18 февраля 2022 года.
Пенсионерам и людям с инвалидностью, оказавшимся на территории россии, Путин хочет ежемесячно платить 10 000 рублей с надбавками 3 000 инвалидам I группы и людям старше 80 лет.
Ветеранам Второй мировой россия хочет давать единовременную помощь в размере 5 000 рублей, а беременным женщинам – 10 000. За рождение ребенка путин предлагает платить 20 000 рублей, а затем предоставлять выплаты на детей.
Это все выглядит невероятно позорно на фоне того, что россия принудительно депортировала уже более миллиона украинцев на свою территорию и называет их "беженцами".
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