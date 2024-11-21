В ближайшие дни решится судьба не только этой войны, а вообще истории XXI века, сказал 24 Каналу российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, это или закончится пшиком и отступлением США, или будет разоблачен шантаж российского диктатора.

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Диктатор в ловушке

Владимир Путин помог Вашингтону принять решение о предоставлении ВСУ разрешения на удары по территории Курской области – триггером стали северокорейские войска в центре Европы.

Важно, что это решение принято после нескольких месяцев ядерного шантажа. Россияне и доктрину меняли 10 раз,

– сказал Пионтковский.

Кроме того, есть военная часть. Ведь будет очень приятно и важно уничтожить 10 тысяч северокорейцев, которые сейчас находятся на территории России. Возможно, новые не придут.

Джо Байден загнал Путина в ловушку с его ядерным шантажом. Мне кажется, что это гораздо важнее, чем уничтожение 10 тысяч военных КНДР,

– добавил российский публицист из США.

Он считает, что Путин не пойдет на ядерную войну, ведь он также погибнет. Однако этот шаг со стороны США заставляет Путина ответить чем-то, но пока Россия молчит.

Важно! В Пентагоне заявили, что нет признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине, несмотря на риторику угроз.