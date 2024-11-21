Найближчими днями вирішиться доля не тільки цієї війни, а взагалі історії XXI століття, сказав 24 Каналу російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, це або закінчиться пшиком й відступом США, або буде викритий шантаж російського диктатора.

До теми У Кремлі реально запанікували: дозвіл на удари по Росії показує Путіну одразу 2 речі

Диктатор у пастці

Владімір Путін допоміг Вашингтону ухвалити рішення про надання ЗСУ дозволу на удари по території Курської області – тригером стали північнокорейські війська у центрі Європи.

Важливо, що це рішення ухвалене після кількох місяців ядерного шантажу. Росіяни й доктрину змінювали 10 разів,

– мовив Піонтковський.

Крім того, є військова частина. Адже буде дуже приємно й важливо знищити 10 тисяч північнокорейців, які зараз перебувають на території Росії. Можливо, нові не прийдуть.

Джо Байден загнав Путіна у пастку з його ядерним шантажем. Мені здається, що це набагато важливіше, ніж знищення 10 тисяч військових КНДР,

– додав російський публіцист із США.

Він вважає, що Путін не піде на ядерну війну, адже він також загине. Проте цей крок з боку США змушує Путіна відповісти чимось, але поки Росія мовчить.

Важливо! У Пентагоні заявили, що немає ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї в Україні, попри риторику погроз.