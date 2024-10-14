"Не хотим Крым" и "у России 400 спорных территорий": ЦСК напомнил старую речь Путина

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал архивное видео выступления относительно молодого Путина на телевидении. Там российский лидер уверял, что не хочет захватывать ни Крым, ни любые другие территории.

Год съемки не указали. Вероятно, видео записано в промежутке между 2008 и 2010 годами, когда Путин был главой правительства. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности назвал Путина в ролике относительно юным. И напомнил, что диктатор отрицал наличие российских военных на Донбассе и опровергал планы напасть на Украину.

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Как Путин лгал об амбициях Кремля

Мы не хотим забрать Крым, это абсолютная глупость. Если мы начнем что-то забирать у кого-то, то обязательно у нас что-то заберут или мы что-то потеряем. По крайней мере, мы начнем такой передел на просторах бывшего Советского Союза, от которого не сможем оправиться. У нас на территории Российской Федерации только 400 спорных территорий. 400. Я хочу, чтобы все об этом знали,

– говорил он тогда.

Также президент заявил, что главной проблемой отношений России с миром является "тяжелое имперское наследие". Мол, все считают, что Россия осталась империей, поэтому относятся к ней как к империи. "А это совсем давно не так", – объяснил он.

Путин говорит, что ему не нужен Крым: смотрите видео

Аудитория дважды аплодировала во время этой речи. В соцсетях уже грустно пошутили, мол, тогда Путин был "молодой и горячий", ну а потом передумал. А некоторые назвали российского президента из ролика настоящим Путиным.

Следует сказать, что герой видео не похож на "нынешнего" Путина ни риторикой, ни внешностью.

Но это не первый случай, когда российская пропаганда разворачивается на 180 градусов: в начале полномасштабного вторжения в соцсетях вирусилась запись выступления Соловьева, где тот доказывал, что захватывать Крым бессмысленно. А сейчас он предлагает вешать тех, кто не поддерживает войну против Украины.