Лавров объяснил, почему Путин якобы "поддержал" Камалу Харрис

Глава МИД России Дмитрий Лавров прокомментировал заявление Путина. Российский диктатор говорил, что он якобы "поддерживает" кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис.

Российский министр Лавров сказал в интервью телеканалу Sky News Arabia, что якобы Путин "пошутил". Кстати, Дональд Трамп сказал, что "очень обиделся" на Путина из-за его "поддержки" Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев добавил, что глава Кремля, наверняка, сделал это улыбаясь.

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Что заявил Лавров о словах Путина о Харрис

Сергей Лавров заявил, что его шеф "пошутил" и "у него хорошее чувство юмора".

Не вижу какой-либо разницы ни в отношении нынешней избирательной кампании, ни в отношении будущих избирательных кампаний в США на длительное время,

– заявил Лавров.

Кстати, во время дебатов, говоря об Украине, Камала Харрис заявила, что, если бы президентом был Трамп, когда Россия напала на Украину, то сейчас бы Путин уже сидел в Киеве и планировал агрессию против других стран Европы.

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Также кандидат в президенты от демократов Камала Харрис вспомнила, что когда Путин напал на Украину, то Трамп сказал, что это было "блестяще".

Подробнее о заявлениях Трампа и Харрис по Украине – читайте по ссылке.