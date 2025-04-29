Путин считает, что нашел способ показать Трампу свое "стремление к миру"

Владимир Путин предложил временное перемирие с 8 по 10 мая 2025 года. Таким образом кремлевский лидер вроде бы пытается показать Дональду Трампу, что стремится к миру, однако в этом, вероятно, есть другие мотивы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что Путин пытается "водить за нос" лидера США. Все потому, что Россия хочет воспользоваться ситуацией с переговорным треком максимально выгодно для себя.

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Какая тактика у Путина относительно перемирия

Максим Несвитайлов считает, что кремлевский диктатор, делая вид, что стремится к миру, на самом деле хочет вернуться на международную арену, добиться отмены санкций и подорвать уровень военной помощи для Украины.

Кроме того, Путину очень важно, чтобы во время 9 мая в России было спокойно, ведь диктатор может опозориться перед гостями, которые приедут на это "действо".

Ему нужно создать иллюзию полной безопасности и отсутствия войны на территории России, по крайней мере для тех гостей, которых он будет приглашать,

– сказал политолог.

По его мнению, предложение о прекращении огня на майские праздники является полной манипуляцией Кремля. Возможно, в этот период не будет массированных ракетных атак, но атаки в приграничье Украины, вероятно, будут продолжаться.

Путин считает, что нашел средство манипуляции. Вот как с этим пасхальным перемирием, пытаясь сделать из себя главного миротворца, чтобы в США это кому-то понравилось,

– заметил Несвитайлов.

Кремлевский диктатор говорит о перемирии только тогда, когда это удобно ему. Выглядит, будто Путин считает, что ему удается манипулировать Трампом, однако, по мнению политолога, он недооценивает лидера США.

К слову, майское перемирие Путина, по мнению аналитиков ISW, нужно Кремлю скорее для политических и пропагандистских целей, чем для реального стремления к миру. В Москве это подают как "жест доброй воли", однако отсутствие мониторинга создает условия для манипуляций и обвинений в адрес Украины.