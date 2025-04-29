Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зазначивши, що Путін намагається "водити за ніс" лідера США. Все тому, що Росія хоче скористатись ситуацією з переговорним треком максимально вигідно для себе.

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Яка тактика у Путіна щодо перемир'я

Максим Несвітайлов вважає, що кремлівський диктатор, удаючи, що прагне миру, насправді хоче повернутись на міжнародну арену, добитись скасування санкцій та підірвати рівень військової допомоги для України.

Крім того, Путіну дуже важливо, щоб під час 9 травня у Росії було спокійно, адже диктатор може осоромитися перед гостями, які приїдуть на це "дійство".

Йому потрібно створити ілюзію повної безпеки й відсутності війни на території Росії, принаймні для тих гостей, яких він буде запрошувати,

– сказав політолог.

На його думку, пропозиція щодо припинення вогню на травневі свята є цілковитою маніпуляцією Кремля. Можливо, в цей період не буде масованих ракетних атак, але атаки у прикордонні України, ймовірно, будуть продовжуватись.

Путін вважає, що знайшов засіб маніпуляції. От як з цим великоднім перемир'ям, намагаючись зробити з себе головного миротворця, щоб у США це комусь сподобалось,

– зауважив Несвітайлов.

Кремлівський диктатор говорить про перемир'я лише тоді, коли це зручно йому. Виглядає, ніби Путін вважає, що йому вдається маніпулювати Трампом, проте, на думку політолога, він недооцінює лідера США.

До слова, травневе перемир'я Путіна, на думку аналітиків ISW, потрібне Кремлю радше для політичних і пропагандистських цілей, ніж для реального прагнення миру. У Москві це подають як "жест доброї волі", однак відсутність моніторингу створює умови для маніпуляцій і звинувачень на адресу України.