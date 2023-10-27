"Умерло уже 297 120 штук": украинцы разорвали сеть мемами после вбросов о "смерти Путина"

Российские паблики активно разгоняют сообщение о якобы "смерти" президента Владимира Путина. Официальных подтверждений этому нет, но украинцы уже успели отреагировать мемами.

Пропагандисты утверждают, что Путин якобы умер в 20:42 26 октября в своей резиденции на Валдае. Очевидно, что таким образом россияне хайпуют, потому что это уже не в первый раз. Мемы на эту тему, активно распространяемые украинцами – смотрите в материале 24 Канала.

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Мемы о якобы "смерти" Путина разорвали сеть

О якобы "смерти" российского диктатора сообщили вечером 26 октября вражеские анонимные телеграм-каналы. Эти сообщения разгоняют не в первый раз, поэтому какой именно Путин умер – неизвестно. Очевидно, что это очередной вброс россиян. Украинцы мгновенно отреагировали на него волной мемов.

Интересно, что когда в России умер Брежнев, официально об этом сообщили только на следующий день. Но в СССР уже знали об этом – из сообщений в западных медиа. Если Путин действительно умрет, об этом сразу напишут авторитетные иностранные издания, а не анонимные пропагандистские телеграм-каналы, для которых публикация подобных "сенсаций" может быть обычным "хайпом".

Кто-то шутит, что Путин "умер от кринжи".

Информацию о якобы "смерти" российского диктатора разгоняют уже не в первый раз. Поэтому в сети шутят, что, судя по всему, Путинов умерло уже "297 120 штук".

Ранее сеть взорвали мемы с танцующими темнокожими мужчинами, которые несли гроб. Так что украинцы шутят, что они уже готовы к смерти российского диктатора.

В сети распространялась информация, что у Путина якобы есть несколько двойников. Поэтому какой именно двойник диктатора якобы "умер" – неизвестно.

И все же, отмечают в сети, даже если российский диктатор действительно умрет, то это будет просто "плюс один россиянин в статистике Генштаба". Ведь в стране-агрессоре остается еще десятки миллионов людей, поддерживающих уничтожение Украины и нашего народа.