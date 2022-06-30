Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк . Он отметил, что Россия умеет только разбрасываться бумажными драконами – запускает что-то большое, что бросает ужасную тень, а на самом деле – это всего лишь игрушка.
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Путин развалит Россию
Как отметил Давидюк, мир должен уже привыкнуть к тому, что страна-агрессорка разбрасывается фейками. То есть, она сначала угрожает, а потом сдувается и молчит.
Советский Союз так угрожал, что распался в 1991 году. Где он сейчас? Путин – это еще один Горбачев, он развалит Россию, как карточный дом,
– заявил политолог.
По его словам, тогда за дело возьмутся этакие "рамзаны кадыры" вместе китайцами и японцами и начнут отгрызать от России кусочек за кусочком. В то же время каждый будет получать не только территории и ресурсы, но и большое удовольствие от процесса.
Путина можно переиграть
Как отметил Давидюк, проблема Путина состоит в том, что он примитивен. То есть глава России изучил какие-то 3 книги истории, в которых сейчас живет.
Ему нужно не историю учить, а смотреть, что будет дальше. В то же время дальше его ожидает катастрофа,
– подчеркнул политолог.
С одной стороны, Путин – это ужасный террорист и убийца, а с другой – это примитивное политическое существо, которое действительно очень легко можно переиграть. Мы понимаем его рефлексы, комплексы и амбиции.
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"Я уверен, что в долгосрочной перспективе Украина победит Россию. Это будет просто легендарная история, как в 10 раз меньшая страна развалила гигантскую империю и поставила на ней крест", – заявил Давыдюк.
Давидюк заявил, что Путин развалит Россию: смотрите видео
Близкий конец Путина: последнее
- Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский заявил, что сейчас для всего цивилизованного мира только одна цель – победа Украины в войне с Россией и сохранение ее территориальной целостности. В то же время у государства-агрессорки после этого начнутся внутриполитические проблемы.
- По словам публициста, такие процессы приведут не только к падению главы Кремля. Пионтковский заметил, что Путин застрелится или его уберут еще после увольнения украинскими защитниками временно оккупированного Херсона.
- Кроме того, Пионтковский также заявил, что весь цивилизованный мир из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину увидел наконец подлинное лицо кремлевского диктатора. Следовательно, Запад уже окончательно решил его судьбу.