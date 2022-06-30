Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що Росія вміє лише розкидуватись паперовими драконами – запускає щось велике, що кидає жахливу тінь, а насправді – це всього лише іграшка.
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Путін розвалить Росію
Як наголосив Давидюк, світ повинен вже звикнути до того, що країна-агресорка розкидується фейками. Тобто вона спочатку погрожує, а потім здувається й мовчить.
Радянський Союз так погрожував, що аж розпався у 1991 році. Де він зараз? Путін – це ще один Горбачов, він розвалить Росію, як картковий будинок,
– заявив політолог.
За його словами, тоді за справу візьмуться такі собі "рамзани кадирови" разом китайцями та японцями й почнуть відгризати від Росії шматочок за шматочком. Водночас кожен буде отримувати не тільки території та ресурси, а ще й велике задоволення від процесу.
Путіна можна переграти
Як зауважив Давидюк, проблема Путіна полягає в тому, що він примітивний. Тобто очільник Росії вивчив якісь 3 книжки історії, у яких зараз живе.
Йому треба не історію вчити, а дивитися, що буде далі. Водночас далі його очікує катастрофа,
– підкреслив політолог.
З одного боку, Путін – це жахливий терорист і вбивця, а з іншого – це примітивна політична істота, яку насправді дуже легко можна переграти. Оскільки ми розуміємо його рефлекси, комплекси та амбіції.
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"Я впевнений, що в довгостроковій перспективі Україна переможе Росію. Це буде просто легендарна історія, як в 10 разів менша країна розвалила велетенську імперію та поставила на ній хрест", – заявив Давидюк.
Давидюк заявив, що Путін розвалить Росію: дивіться відео
Близький кінець Путіна: останнє
- Російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський заявив, що зараз для всього цивілізованого світу є лише одна мета – перемога України у війні з Росією та збереження її територіальної цілісності. Водночас в держави-агресорки після цього почнуться внутрішньополітичні проблеми.
- За словами публіциста, такі процеси призведуть не лише до падіння очільника Кремля. Піонтковський зауважив, що Путін застрелиться або його приберуть ще після звільнення українськими захисниками тимчасово окупованого Херсона.
- Крім того, Піонтковський також заявив, що увесь цивілізований світ через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну побачив нарешті справжнє обличчя кремлівського диктатора. Відтак Захід вже остаточно вирішив його долю.