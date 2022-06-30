Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що Росія вміє лише розкидуватись паперовими драконами – запускає щось велике, що кидає жахливу тінь, а насправді – це всього лише іграшка.

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Путін розвалить Росію

Як наголосив Давидюк, світ повинен вже звикнути до того, що країна-агресорка розкидується фейками. Тобто вона спочатку погрожує, а потім здувається й мовчить.

Радянський Союз так погрожував, що аж розпався у 1991 році. Де він зараз? Путін – це ще один Горбачов, він розвалить Росію, як картковий будинок,

– заявив політолог.

За його словами, тоді за справу візьмуться такі собі "рамзани кадирови" разом китайцями та японцями й почнуть відгризати від Росії шматочок за шматочком. Водночас кожен буде отримувати не тільки території та ресурси, а ще й велике задоволення від процесу.

Путіна можна переграти

Як зауважив Давидюк, проблема Путіна полягає в тому, що він примітивний. Тобто очільник Росії вивчив якісь 3 книжки історії, у яких зараз живе.

Йому треба не історію вчити, а дивитися, що буде далі. Водночас далі його очікує катастрофа,

– підкреслив політолог.

З одного боку, Путін – це жахливий терорист і вбивця, а з іншого – це примітивна політична істота, яку насправді дуже легко можна переграти. Оскільки ми розуміємо його рефлекси, комплекси та амбіції.

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"Я впевнений, що в довгостроковій перспективі Україна переможе Росію. Це буде просто легендарна історія, як в 10 разів менша країна розвалила велетенську імперію та поставила на ній хрест", – заявив Давидюк.

Давидюк заявив, що Путін розвалить Росію: дивіться відео



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