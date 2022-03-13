Путин – это лишь мелкий питерский гопник

Когда я был подростком, у нас "на районе" жил отвратительный мелкий гопник. Крысиная мордочка, белые волосы – крыса крысой.

Действенное оружие против гопников

До сих пор помню прозвище – его звали Ганс. Не знаю, что с ним случилось, куда делся, но помню, что этот мелкий подонок терроризировал всех, кто его боялся. Забирал деньги на завтраки, сбивал мелочь – и не было на него управы.

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Говорили, что он таскает в кармане опасную бритву и готов пустить ее в ход. Я хорошо помню его наркоманскую походку, сгорбленные плечики и водянистые, бездумные глаза.

Мы тогда были в 6 или 7 классе, он был на несколько лет старше. Как я понимаю, он тщательно выбирал, над кем издеваться, и его репутация создавала ему ореол грозы района. А потом ему банально дали п***юлей. Такие же, как и он приблатненные. Причем дали таких, что от репутации ничего не осталось. Его уже никто не боялся. Потом в окрестностях были другие мерзавцы, но от Ганса и памяти не осталось.

Агрессор должен получать по зубам

Власть таких подонков, как Ганс или Путин, держится на страхе. На том, что их боятся. На том, что их считают сильными. Это магия зла – мы судим о его могуществе с помощью своего интеллекта и воображения. А надо банально дать п***юлей.

Гопник ничего не боится, кроме силы. Грубой силы, которая ломает ему нос и выбивает зубы. Европа, НАТО, США считали, что разошедшегося Ганса можно усмирить. Что его нельзя злить, и тогда он опомнится. Что с ним можно договориться, пойти ему на уступки. А надо было сразу п***ить. Тогда бы войны не было – ни в Украине, ни в Ираке, ни в Сирии, ни в Грузии, ни в Крыму и на Донбассе.

Наши дорогие союзники считают Путина политическим деятелем, лидером нации, а он – мелкий питерский гопник, которого бурлением российских г**ен вынесло на вершины власти. Он – мелкий бандит, собравший себе банду из подобных ему трусов. Так, у него в кармане есть ядерная бритва, но он – гопник и подпитывается исключительно страхом потенциальных жертв. А сам, на самом деле, мелкий и жалкий, и это его самый большой секрет.

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Вы пытаетесь договориться с тем, кто не способен договариваться, с лжецом, который никогда не держит слова. Рецепт очевиден: просто дать ему п***юлей. И его соратнички-союзнички разбегутся по углам, затихнут и не будут наносить удары по вашим консульствам и базам.

Я не призываю вас защитить нас, мы с вашей помощью справляемся сами. Защитите себя. Это же вполне очевидная потребность. Или до сих пор неочевидна, господа?

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