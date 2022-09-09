Тайные "союзники" путина отказались играть в его игры, он этого не ожидал, – Огрызко

Путин надеялся разорвать ЕС и НАТО на внутренних разногласиях, чтобы успешно захватить Украину. Однако государства, на которые он рассчитывал, не поддержали российского диктатора.

Об этом 24 каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. По его словам, путин хотел рассорить НАТО и ЕС, но ничего у него не получилось. Теперь весь Запад понимает, что россия – угроза не только соседним государствам, но и всему цивилизованному миру.

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Для москвы это полная катастрофа

По мнению Огрызко, нынешняя политическая ситуация в мире действительно уникальна. Многие сняли "розовые очки" и видят в россии реальную угрозу.

Сейчас уникальная политическая обстановка. Когда те страны, на которые путин рассчитывал как на своих тайных союзников, в частности Германия и Франция, четко и громко говорят: "Нет, мы в эти игры играть не будем, –

отметил Огрызко.

Сложно представить, если бы условно 7 месяцев назад канцлер Германии заявил, что менее чем через год страна полностью откажется от российского газа. Его мало кто понял бы. А сейчас времена изменились – и для москвы это настоящая катастрофа.

Также путин особенно переживает из-за встреч в формате "Рамштайн". Там Запад не только демонстрирует большую сплоченность, но и регулярно предоставляет Украине важные виды вооружения, помогающие уничтожать российских оккупантов.

Он боится новых вооружений, потому что они максимально эффективны. А главное – украинские военные используют их лучше, чем могут представить американцы и европейцы. Наши герои демонстрируют, как это новейшее оружие можно наиболее эффективно использовать, –

подчеркнул Огрызко.

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Добавим, по мнению Владимира Огрызко, нынешняя зима – последняя, когда россия сможет шантажировать Европу газом. Они пытаются использовать это по полной, однако Запад накопил уже почти достаточно энергоресурсов, чтобы пройти зиму.