Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что это интервью было буквально "публичным раздеванием" Путина.
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Настоящий провал
Как отметила Романова, Путин наговорил огромное количество бреда в течение этого двухчасового интервью. И он этого совсем не понимает.
Это даже не провал. Это – "публичное раздевание". Публичная демонстрация его психиатрических диагнозов. Путин не понимает этого,
– сказала Романова.
Особенно забавным была демонстрация так называемых "писем Богдана Хмельницкого". Очевидно, что кто-то заранее был вынужден их переводить на английский язык. Но Карлсон так и не прочитал их во время разговора.
Интервью Путина с Карлсоном: кратко
- Президент России Владимир Путин дал более двухчасовое интервью американскому "журналисту" Такеру Карлсону. Во время разговора прозвучало много отвратительных и циничных заявлений об Украине. К примеру, он нагло начал рассказывать, что Украина "получила" территории, которые ей не принадлежали. А также – убеждал, что слово "украинец" когда-то не означало, что это была "отдельная этническая группа".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил интервью Путина с тем, если бы условно в 1944 году дали слово Адольфу Гитлеру. Но почему-то сейчас Путину позволяют распространять на весь мир свою пропаганду.
- В Институте изучения войны отметили, что в интервью Путин не рассказал ничего нового и эксклюзивного. В Кремле хотели же показать его как "влиятельного лидера".