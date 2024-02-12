Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что это интервью было буквально "публичным раздеванием" Путина.

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Настоящий провал

Как отметила Романова, Путин наговорил огромное количество бреда в течение этого двухчасового интервью. И он этого совсем не понимает.

Это даже не провал. Это – "публичное раздевание". Публичная демонстрация его психиатрических диагнозов. Путин не понимает этого,

– сказала Романова.

Особенно забавным была демонстрация так называемых "писем Богдана Хмельницкого". Очевидно, что кто-то заранее был вынужден их переводить на английский язык. Но Карлсон так и не прочитал их во время разговора.

Обратите внимание! Почти четверть интервью Путин посвятил своему видению украинской истории. Он исказил ее так, как ему было удобно.

Интервью Путина с Карлсоном: кратко