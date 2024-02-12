Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що це інтерв'ю було буквально "публічним роздяганням" Путіна.

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Справжній провал

Як наголосила Романова, Путін наговорив величезну кількість маячні упродовж цього двогодинного інтерв'ю. І він цього зовсім не розуміє.

Це навіть не провал. Це – "публічне роздягання". Публічна демонстрація його психіатричних діагнозів. Путін не розуміє цього,

– сказала Романова.

Особливо кумедним була демонстрація так званих "листів Богдана Хмельницького". Очевидно, що хтось заздалегідь був змушений їх перекладати англійською мовою. Але Карлсон так і не прочитав їх під час розмови.

Зверніть увагу! Майже чверть інтерв'ю Путін присвятив своєму баченню української історії. Він викривив її так, як йому було зручно.

Інтерв'ю Путіна з Карлсоном: коротко