Путина до сих пор принимают в Казахстане только по одной причине – большая граница между обеими странами. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что Казахстан понимает, что нужно быть осторожным с агрессивным соседом.

К теме На двух стульях: почему Казахстан вводит санкции против России, которую принимает с визитом

Сохранит ли свое влияние Путин

С российской стороны иногда звучат угрозы в сторону Казахстана. Пропагандисты даже говорят, что якобы "закончат с Украиной и займутся Казахстаном". Учитывая очень большую сухопутную границу, Казахстан вынужден терпеть Путина на своей территории.

По мнению Яковенко, доминированию России в Центральной Азии пришел конец. Сегодня борьба за это идет между Западом и Китаем. Китай доминирует на территории, но следует учесть, что основные части экономики Казахстана в значительной степени являются акционерными обществами европейского и американского капитала.

Кто сколько инвестирует в экономику Казахстана – тот и будет дорогим гостем, а сегодня это совсем не Россия, а Китай, Западная Европа и США,

– подчеркнул Яковенко.

Под вопросом остается Кыргызстан, который зависит от России, в том числе из-за большого количества мигрантов. Но это тоже временная ситуация. Следовательно, Центральная Азия, как и Кавказ, перестают быть территорией российского влияния. Фактически кроме Беларуси сейчас таких территорий нет.

Российский оппозиционный журналист объяснил, почему Путину потребовался визит в Казахстан: смотрите видео

Чем для Путина важен Казахстан

Российскому диктатору нужно сохранить "лазейку" в Центральной Азии для того, чтобы обходить западные санкции. Поэтому приходится просить, а не требовать, потому что Казахстан может такую "лазейку" закрыть.

Такая же ситуация с лидером Северной Кореи. Россия привыкла смотреть сверху вниз на другие страны, но теперь все по-другому. По словам Яковенко, сегодня дефицит оружия и боеприпасов в России увеличивается благодаря Северной Корее, Китаю и Ирану. Что касается стран Центральной Азии, то здесь есть "тайное окно" для обхода санкций, которое жизненно необходимо России.

"Именно через Центральную Азию проходят товары двойного назначения для армии. Токаев может закрыть путь в любую минуту и это станет серьезным ударом по военному потенциалу России. Поэтому Путин и приехал, потому клянчит и кланяется", – заметил российский оппозиционный журналист.

Путин посетил Казахстан: что известно