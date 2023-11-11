Путіна досі приймають у Казахстані лише через одну причину – великий кордон між обома країнами. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що Казахстан розуміє, що треба бути обережним з агресивним сусідом.

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Чи збереже свій вплив Путін

З російського боку час від часу звучать погрози в бік Казахстану. Пропагандисти навіть кажуть, що нібито "закінчать з Україною та візьмуться за Казахстан". Враховуючи дуже великий сухопутний кордон, Казахстан змушений терпіти Путіна на своїй території.

На думку Яковенка, домінуванню Росії в Центральній Азії прийшов кінець. Сьогодні боротьба за це триває між Заходом та Китаєм. Китай домінує на території, але треба врахувати, що основні частини економіки Казахстану значною мірою є акціонерними товариствами європейського та американського капіталу.

Хто скільки інвестує в економіку Казахстану – той і буде дорогим гостем, а сьогодні це зовсім не Росія, а Китай і Західна Європа та США,

– підкреслив Яковенко.

Під питанням залишається Киргизстан, який залежить від Росії, зокрема через велику кількість мігрантів. Але це також тимчасова ситуація. Відтак Центральна Азія, як і Кавказ, перестають бути територією російського впливу. Фактично, крім Білорусі, зараз таких територій немає.

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Російському диктатору треба зберегти "шпарину" в Центральній Азії для того, щоб обходити західні санкції. Тому доводиться просити, а не вимагати, бо Казахстан може таку "шпарину" закрити.

Така сама ситуації з лідером Північної Кореї. Росія звикла дивитися зверху вниз на інші країни, але тепер все по-іншому. За словами Яковенка, сьогодні дефіцит зброї та боєприпасів у Росії поповнюється завдяки Північній Кореї, Китаю та Ірану. Щодо країн Центральної Азії, то тут є "таємне вікно" для обходу санкцій, яке життєво необхідне Росії.

"Саме через Центральну Азію проходять товари подвійного призначення для армії. Токаєв може закрити шлях в будь-яку хвилину й це стане серйозним ударом по воєнному потенціалу Росії. Тому Путін і приїхав, тому клянчить і кланяється", – зауважив російський опозиційний журналіст.

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