В россии устроили истерику из-за мема швейцарцев о "клоуне" путине

россияне очень трепетно относятся к своему вождю. Как только они слышат о нем правду – у них сразу начинает "подгорать".

россияне готовы с пеной у рта доказывать всему цивилизованному миру святость их диктатора. Им совсем невдомек, что все прекрасно понимают истинное существо путина и не собираются скрывать свое мнение к нему.

Читайте также Россия продолжает сеять горе и смерть, – Зеленский и МИД в 8 годовщину избиения MH17

Угрозы россиян швейцарской газете

Газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала фотожабу на российского диктатора Владимира Путина в материале о реакции соцсетей на войну россии против Украины. Каждый адекватный человек признает, что этот мем из твиттера – довольно мягкое высмеивание подлого и низменного диктатора, отдающего приказы убивать мирных людей.

Мэм, возмутивший россиян / твиттер Soylent Smurf

Это фото было опубликовано с хештегом #PutinWarCriminal ("Путин – военный преступник"). Посольство россиян в Швейцарии изрядно сбилось из-за этой публикации.

Они начали угрожать газете судом, потому что "путин православный, а не рыхильник ЛГБТ", а его обвинение в военных преступлениях "бездоказательное и оскорбительное".

россияне настолько далеки от реальности, что до сих пор верят, что могут нагнать на кого-то страха и могут диктовать свои правила в других странах.

Смотрите также – россияне разграбили базы отдыха на побережье: видео