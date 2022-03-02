Путин крайне разгневан санкциями в ответ на войну, — СNN

Путин не ожидал, что санкции на его террор будут столь тяжелыми. Агрессор сердится из своего бункера.

Об этом пишут американские СМИ, ссылаясь на данные разведки.

К теме Эти санкции будут стоить и нам, но это цена, которую мы должны заплатить за будущее, – Мишель

Американские спецслужбы узнали: Путин почувствовал, что санкции Запада обострили ситуацию больше, чем он ожидал.

Путин крайне разгневан санкциями в ответ на войну в Украине,

– утверждают СМИ.

За день Россия обеднела вдвое

Поскольку Запад наложил на Россию мощные санкции, страна стала фактически изгнанником в мире. Всего за день страна обеднела вдвое: обвалился рубль и акции российских компаний. Впоследствии ситуация будет только ухудшаться.

Какие ограничения наложили:

Блокировка экспорта технологий;

Санкции на крупнейшие российские банки;

Санкции против элиты, в том числе против Путина и Лаврова;

Санкции против крупнейших компаний и правительства: они не могут привлекать инвестиции за рубежом;

Заморожено 40% золотовалютных резервов;

Любые сделки с Центробанком запрещены.

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