Собственно, на одной из записей звонка луганского коллаборациониста Игоря Плотницкого президенту России можно услышать, что Путин обещает поддерживать сепаратистов. Очевидно, именно благодаря кремлевскому диктатору "ополченцы" получили от России знаменитые зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые поразили над Донецкой областью пассажирский самолет Boeing 777 17 июля 2014 года.

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Путин будет отвечать за сбитие самолета

В среду, 8 февраля, заместитель генерального прокурора Нидерландов Дигна ван Бутзелар констатировала, что расследование по этому делу окончено. Несмотря на заявления вражеских пропагандистов, в трагедии все же признали виновной именно Россию и ее руководство.

Как отметили расследователи, достаточно доказательств считать, что лично Путин удовлетворил просьбы террористов относительно передачи ЗРК "Бук". В то же время они опубликовали перехваченный телефонный разговор Путина с одним из главарей сепаратистов Плотницким.

Заметим, что эта запись датирована ноябрем 2017 года, и в ней не говорится конкретно о том, что Путин принял решение о предоставлении сепаратистам оружия. Однако, прослушав этот перехват, становится очевидным, что российский президент напрямую общался с лидерами квазиреспублик и способствовал тому, чтобы война на Донбассе с каждым годом только обострялась.

Игорь Венедиктович, добрый день. Как вы оцениваете военную ситуацию? Обострения нет,

– спрашивает Путин у террориста.

Перехвачен разговор Путина с Плотницким: слушайте отрывок

Кроме того, следует сказать, что в ходе этого диалога Путин подтверждает, что готов лично встретиться с сепаратистами. Это очередное доказательство того, что Кремль все эти годы не был заинтересован в мире и урегулировании конфликта. Собственно, лично презент все делал для того, чтобы ополченцы с 2014 года совершали террористические акты, в частности сбили Boeing 777.

Как отреагировала Украина на завершение расследования