Власне, на одному зі записів дзвінка луганського колабораціоніста Ігоря Плотницького до президента Росії можна почути, що Путін обіцяє надалі підтримувати сепаратистів. Очевидно, саме завдяки кремлівському диктаторові "ополченці" отримали від Росії славнозвісні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які уразили над Донецькою областю пасажирський літак Boeing 777 17 липня 2014 року.
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Путін буде відповідати за збиття літака
У середу, 8 лютого, заступниця генерального прокурора Нідерландів Дігна ван Бутзелар констатувала, що розслідування у цій справі закінчено. Попри заяви ворожих пропагандистів, у трагедії все ж було визнано винними саме Росію та її керівництво.
Як зазначили розслідувачі, є достатньо доказів вважати, що особисто Путін задовольнив прохання терористів щодо передачі ЗРК "Бук". Водночас вони опублікували перехоплену телефонну розмову Путіна з одним з ватажків сепаратистів Плотницьким.
Зауважимо, що це запис датований листопадом 2017 року та в ньому не йдеться конкретно про те, що Путін ухвалив рішення стосовно надання сепаратистам зброї. Однак, прослухавши це перехоплення, стає очевидним, що російський президент напряму спілкувався з лідерами квазіреспублік та сприяв тому, аби війна на Донбасі з кожним роком лише загострювалась.
Ігорю Венедиктовичу, добрий день. Як ви оцінюєте військову ситуацію? Загострення немає,
– запитує Путін у терориста.
Перехоплена розмова Путіна з Плотницьким: слухайте уривок
Окрім того, слід сказати, що під час цього діалогу Путін підтверджує, що готовий особисто зустрітись зі сепаратистами. Це є черговим доказом того, що Кремль усі ці роки не був зацікавлений у мирі та врегулюванні конфлікту. Власне, особисто презент усе робив для того, щоб "ополченці" від 2014 року здійснювали терористичні акти, зокрема збили Boeing 777.
Як відреагувала Україна на закінчення розслідування
- Глава Офісу Генерального прокурора Андрій Костін зауважив, що усі українці знали давно, що в цій трагедії винне керівництво Росії.
- За його словами, поки немає можливості притягнути особисто Путіна до відповідальності за цей злочин. Проте Київ робитиме усе, аби це сталося у недалекій перспективі.
- Наостанок також згадаємо, що пасажирський літак Boeing 777 здійснював рейс МЧ17, коли сталася ця аварія. Вилетів він з Амстердаму, що в Нідерландах, та мав прибути в місто Куала-Лумпур, яке є столицею Малайзії.