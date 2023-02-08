Власне, на одному зі записів дзвінка луганського колабораціоніста Ігоря Плотницького до президента Росії можна почути, що Путін обіцяє надалі підтримувати сепаратистів. Очевидно, саме завдяки кремлівському диктаторові "ополченці" отримали від Росії славнозвісні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які уразили над Донецькою областю пасажирський літак Boeing 777 17 липня 2014 року.

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Путін буде відповідати за збиття літака

У середу, 8 лютого, заступниця генерального прокурора Нідерландів Дігна ван Бутзелар констатувала, що розслідування у цій справі закінчено. Попри заяви ворожих пропагандистів, у трагедії все ж було визнано винними саме Росію та її керівництво.

Як зазначили розслідувачі, є достатньо доказів вважати, що особисто Путін задовольнив прохання терористів щодо передачі ЗРК "Бук". Водночас вони опублікували перехоплену телефонну розмову Путіна з одним з ватажків сепаратистів Плотницьким.

Зауважимо, що це запис датований листопадом 2017 року та в ньому не йдеться конкретно про те, що Путін ухвалив рішення стосовно надання сепаратистам зброї. Однак, прослухавши це перехоплення, стає очевидним, що російський президент напряму спілкувався з лідерами квазіреспублік та сприяв тому, аби війна на Донбасі з кожним роком лише загострювалась.

Ігорю Венедиктовичу, добрий день. Як ви оцінюєте військову ситуацію? Загострення немає,

– запитує Путін у терориста.

Перехоплена розмова Путіна з Плотницьким: слухайте уривок

Окрім того, слід сказати, що під час цього діалогу Путін підтверджує, що готовий особисто зустрітись зі сепаратистами. Це є черговим доказом того, що Кремль усі ці роки не був зацікавлений у мирі та врегулюванні конфлікту. Власне, особисто презент усе робив для того, щоб "ополченці" від 2014 року здійснювали терористичні акти, зокрема збили Boeing 777.

Як відреагувала Україна на закінчення розслідування