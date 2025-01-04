Путин может "убрать" одного из своих союзников: разговор с полковником разведки Британии

Диктатор Владимир Путин сделает все, чтобы защитить свои позиции. Так, в ближайшие месяцы больше членов его окружения могут начать "выпадать из окон".

Полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрем в разговоре с 24 Каналом отметил, что под удар может попасть и один из его "лучших друзей"– Башар Асад. Больше об этом, можно ли завершить войну в ближайшее время и кого Путин может обвинить в своих поражениях– далее в материале.

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Реально ли закончить войну в ближайшее время

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кот Келлог заявил, что война в Украине может завершиться уже в ближайшие месяцы. В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к компромиссу по Украине на переговорах с Трампом. Верите ли вы, что война в Украине может закончиться в ближайшие месяцы или в следующем году?

Я буду удивлен, если это завершится в следующем году, не смотря на все заявления Дональда Трампа и его команды. Интересно, что еще до инаугурации Дональда Трампа, которая должна быть в конце января, он уже ведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и Путиным. И эти переговоры, по моему мнению, формируют условия для его действий после вступления в должность.

Впрочем, думаю, что Путин закрепил свои позиции и, возможно, мы наблюдаем определенное ослабление этого в некоторых последних его заявлениях. С другой стороны, президент Зеленский говорит Дональду Трампу именно то, что он хочет услышать. Так что будет интересно увидеть, на чью сторону станет Трамп, когда будет пытаться завершить войну уже в первый день своего пребывания в должности, как он обещал во время предвыборной кампании.

Может ли Путин согласиться с предложением Трампа

Также бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, заявил, что Владимир Путин согласится на предложение Трампа по Украине, потому что это будет лучший выход для Путина. Правы ли он? Согласны ли вы с таким утверждением?

Трудно с этим согласиться. Я ведь не верю, что Путин согласится на что-нибудь меньше, чем то, что он имеет сейчас– незаконно аннексированные территории в Донбассе и в Крыму. И он, вероятно, потребует еще больше территорий как часть любого урегулирования или решения.

Думаю, Дональд Трамп, что бы он ни говорил, не сделал бы ничего такого, на что бы президент Зеленский не согласился. И мы видели, как президент Зеленский заявил, что готов заморозить линию фронта на том уровне, где она сейчас, если это позволит Украине стать членом НАТО, а затем использовать дипломатию для возвращения украинских территорий в будущем. Думаю, Путин счел бы это непринятым.

Как поведет себя Дональд Трамп– пока не совсем понятно. Но в конце концов, думаю, он увидит, что президент Зеленский более готов к сотрудничеству и предоставит больше уступок, чем Владимир Путин. Путин будет пытаться оторвать себе больше территорий.

Трудности возникнут, если любая территория будет передана России. Россия воспримет это как победу. Но глобальные последствия этого будут огромны. Ведь Си Цзиньпин может подумать: "Если я возьму Тайвань силой, мне достаточно подождать несколько лет– и международное сообщество просто позволит мне оставить его". Си Цзиньпин уже накапливает нефть, газ, минералы и другие ресурсы потенциального конфликта.

Поэтому я считаю, что переговоры по Украине будут гораздо сложнее, чем команда Трампа дает понять его избирателям.

Кому выгоднее прекращение огня

На ваш взгляд, прекращение огня в Украине будет служить интересам России или Украины?

Думаю, что прекращение огня сейчас служило бы интересам обеих сторон войны. Россия страдает на протяжении всего 2024 года– она теряет от 1400 до 2000 человек каждый день. Россия не сможет долго вести войну, Об этом свидетельствует их активная вербовочная кампания в Африке и рост зависимости от войск из Северной Кореи.

Российская оборонно-промышленная база долго не продержится. Они использовали большинство бронетехники, что была на хранении. Они полагаются на ракеты и боеприпасы, поступающие из Ирана и Северной Кореи. Учитывая их надежность, я бы не хотел вставить северокорейский снаряд в пушку и стоять рядом, когда натянут шнур для его запуска. Я бы не поверил, что он может выстрелить.

Итак, несмотря на это, что Путин говорит о своей способности продолжать войну, это не отражает того, что ему приходится делать, чтобы получить войска и технику.

В то же время, что я вижу от президента Зеленского и то, что происходит в Украине – да, вы несете огромные потери среди солдат на передовой, но есть и более широкая поддержка. Оборонно-промышленная база Украины растет и увеличивает свои производственные мощности, тогда как в России они достигли предела. Украина получает поддержку от большого количества западных стран и их оборонно-промышленных баз, которые только начинают добиваться необходимых производственных стандартов для обеспечения потребностей.

Поэтому я считаю, что если политическая поддержка со стороны Соединенных Штатов сохранится – это облегчит поддержку со стороны Европы. И Украина займет более сильную позицию, когда речь идет о военной технике. Главный вопрос, и я считаю, что это самая большая проблема для обеих сторон – это человеческие ресурсы.

Как Трамп может нажать на Путина

Как можно оценить готовность русских элит к прекращению огня? Считаете ли вы, что на Путина могут давить элиты и призвать согласиться с предложением Трампа о прекращении огня в Украине?

Да, это очень интересный вопрос. Я думаю, что Трамп будет оказывать давление на более широкое сообщество БРИКС. Итак, это Бразилия, Россия, Иран, Китай и Южная Африка. Крупнейшим игроком, на кого Трамп будет пытаться давить, является Китай. Во время последнего президентства Трампа отношения между Соединенными Штатами и Китаем были неприязненными.

Итак, это единственный сторонник или единственный союзник Путина, имеющий реальную силу. Все это может превратиться в глобальную торговую борьбу между странами БРИКС с одной стороны и Соединенными Штатами и их союзниками, западными экономиками – с другой.

Поэтому я не думаю, что на Путина было оказано много давления внутри России. Единственный другой вариант, где Трамп может оказать определенное влияние, это Индия, она до сих пор покупает большие объемы российской нефти для переработки на нефтепродукты и другие товары. Но изменит ли это с точки зрения союзника? Я не совсем уверен.



Трамп может нажать на Путина / Getty Images

Думаю, Трамп сделает то, что нанесет вред Путину и заставит его сесть за стол переговоров – он повлияет на глобальную цену на нефть. Если ему удастся резко снизить глобальную цену на нефть, это может ускорить возможный крах российской экономики.

США продолжат поддержку Украины по одной причине

Помощники Дональда Трампа сообщили европейским союзникам, что новая администрация продолжит оказывать военную помощь Украине, сообщает Financial Times. Считаете ли вы это большим разворотом в политике Трампа по отношению к Украине? И ожидаете ли вы, что Трамп использует эту военную помощь Украине как еще один инструмент давления на Владимира Путина?

Еще один интересный вопрос и в нем много важного. Не думаю, что это разворот политики Трампа, если вернуться и посмотреть на многие заявления, выходившие от Трампа, или, точнее, от его команды, они критиковали поддержку США в Украине. Те, кто делал более умные комментарии, не критиковали поддержку США Украине, они критиковали ее предоставление без четкой стратегии завершения войны от Демократической партии.

Теперь, когда Трамп выбран, а демократов больше нет, продолжение предоставления этой поддержки является полезным. И США захотят это делать. США продолжат это делать, потому что Трамп – бизнесмен. Те огромные миллиарды долларов, что, по словам политической команды Трампа, якобы "жертвуются" Украине, на самом деле, не передаются Украине в денежном эквиваленте. Это передается Украине в виде военной техники, оборудования и других товаров.

Эти продукты производятся в Соединенных Штатах. Из-за объемов израсходованных средств производственные мощности в Соединенных Штатах увеличились. Это значит, что появляется больше рабочих мест, больше налоговых поступлений в экономику США благодаря росту промышленности внутри страны, а также сопутствующих отраслей и сообществ, возникающих вокруг них.

Трамп не захочет помешать этому ни в коем виде, ибо это приведет к тому, что он сделает американцев безработными. Он станет влиять на американские компании. Он повлияет на налоговые доллары, поступающие в экономику США. Поэтому, я думаю, он захочет продолжить поддержку Украины с этой точки зрения.

Некоторые члены его команды очень наивны в вопросах геополитики и делали заявления, ориентируясь на внутреннюю аудиторию, а не на международную. Но когда мы слушали это с международной перспективы, это не имело смысла и давало основания думать, что Трамп не хочет поддерживать Украину.

Я считаю, что президент Зеленский делает отличную работу, представляя свою дорожную карту до завершения конфликта, свои планы по переговорам и миру, и он говорит Дональду Трампу именно то, что он хочет услышать, когда речь идет о давлении и переговорах. Этот конфликт на каком-то этапе закончится переговорами. Но я не думаю, что условия для начала переговоров созданы.

Трамп пришлет Путину 2 очень четкие месседжи

Что может произойти, если Владимир Путин откажется от лучшего предложения Трампа по Украине? Если Путин станет основным препятствием для заключения соглашения в рамках переговоров с Дональдом Трампом, что может произойти?

Это, опять же, еще один интересный вопрос. Путин становится все более изолированным. В его отношении издан международный ордер на арест. Поэтому он не может покинуть Россию, поскольку любая страна, которая выполнит запрос Интерпола о его аресте, сможет его задержать.

Его изоляция будет продолжаться. Я думаю, что он откажется от первоначального плана Трампа по миру, потому что он жаден. Он захочет больше территории и не согласится ни на какие гарантии безопасности для Украины. Комментарии, которые мы слышим от Сергея Лаврова и Дмитрия Пескова только подтверждают тот факт, что Россия хочет забрать себе все больше и больше.

Россия использует это, чтобы снова нарастить свои военные возможности, если будет объявлено перемирие, чтобы быть готова возобновить конфликт в любой момент. Но я думаю, что Трамп даст Путину один или два шанса и пришлет очень четкий месседж.

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Я думаю, что этот очень четкий месседж будет послан несколькими разными способами. Экономический месседж повлияет на мировую цену на нефть – Трамп создаст условия для того, чтобы мировая цена на нефть резко упала. Военный месседж будет заключаться в предоставлении Украине доступа к значительно большему количеству вооружения, в частности, к оружию дальнего действия, а также снятие ограничений на использование некоторых видов вооружения.

Он может даже пойти дальше и попытаться давить на Европу и другие страны НАТО, чтобы те поддержали защиту части Украины, не привлекаясь непосредственно к боевым действиям на передовой, но позволив, как мы слышали из комментариев президента Франции и министра обороны Великобритании, разместить войска в частях Украины, чтобы позволить ей освободить своих военных, защищающих границу с Беларусью и другими районами. А страны НАТО могли проводить учения для украинских военных. Я считаю, что это очень интересная серия сообщений, которые сейчас поступают.

Итак, есть несколько шагов, которые Трамп может сделать, чтобы создать огромное давление на Путина. Не думаю, что Путин что-то отдаст, и считаю, что это его величайшая слабость.

О возможном введении в Украину миротворцев

Я хотел спросить вас об идее отправки миротворческих сил в Украину. Будет ли лучшим вариантом для безопасности Украины, если сюда будут направлены европейские войска, но без присутствия американских? И верите ли вы, что Владимир Путин согласится на присутствие европейских войск, в частности Франции, Германии, Италии, какие члены ЕС и НАТО?

Собственно, сначала я отвечу на второй вопрос – не думаю, что Путин вообще на это согласится. Он воспримет это как эскалацию. Могли бы европейские войска, фактически войска НАТО без американцев, обеспечить миротворческую миссию внутри Украины? Да, конечно могут. В этом не было бы никаких проблем.

Знаете, тот факт, что США решили бы не размещать своих войск, не значит, что поддержка с их стороны исчезнет. США предоставляют уникальные возможности, на которые НАТО и европейские страны полагаются. Эти уникальные возможности уже сегодня используются для поддержки операций в Украине. Это ваши воздушные танкеры, возможности сбора разведанных, специальное оборудование, которое поставляется в разные районы.

Европа легко может ввести войска в Украину и обеспечить миротворческую и стабилизационную силу. Поддержка Соединенных Штатов, я думаю, была бы гарантирована. США, конечно, имеют отношение к трем конфликтам по всему миру, в которые международное сообщество требует их вмешательства. В Европе – Россия, Украина. На Ближнем Востоке – дестабилизация ситуации, падение Башара Асада в Сирии и рост напряжения в Юго-Восточной Азии.



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С американской перспективы – Юго-Восточная Азия и события в Китае имеют высшую политическую важность для США, чем то, что происходит в Европе. И я думаю, мы увидим, как Трамп будет давить на европейские страны, чтобы они активнее поддерживали Украину.

О требованиях Трампа к НАТО

Согласно публикации Financial Times, команда Дональда Трампа потребует от стран НАТО тратить не менее 5% своего валового внутреннего продукта на оборону. Это плохая новость для российского диктатора Владимира Путина, ведь если страны НАТО будут тратить еще больше на оборону, это будет означать, что у него будет меньше шансов на успех в случае нападения на НАТО.

Путин – диктатор, не демонстрирующий логики. Но он не так глуп, чтобы атаковать НАТО, потому что понимает, что ответ будет чрезвычайно мощным, и у него останется только один вариант – прибегнуть к ядерному оружию. Не думаю, что он настолько глуп, чтобы применить ядерное оружие, даже если начнет конфликт на территории НАТО. Я думаю, что мы еще далеки от этого.

Относительно 5%, если посмотреть на политику прошлой каденции Трампа, он тогда настаивал, чтобы страны НАТО тратили 2% своего внутреннего валового продукта на оборону, как это было согласовано для вступления в Североатлантический союз. Это не каждая страна НАТО.

И когда Дональд Трамп угрожал забрать поддержку у НАТО или у тех стран, которые не тратили 2% своего ВВП на оборону, он сказал: "Если вы не платите, мы не помогаем". После этого многие страны НАТО, которые не тратили эти деньги, увеличили свои расходы. Думаю, когда Трамп вернется, он захочет, чтобы НАТО взяла на себя большую ответственность. Есть две цифры, которые обсуждаются – 3% и те 5%, о которых вы упомянули.

Думаю, он придет и попытается нажать на страны НАТО, чтобы они увеличили свои расходы до 3% или даже 5%. И я считаю, что это будет правильно и справедливо. Поскольку, если будет достигнуто соглашение, где Путину позволят сохранить часть территории Украины, даже временно по планам президента Зеленского, это фактически приведет к возобновлению холодной войны, и мы увидим, как "железный занавес" снова спустится на Европу.

Во время последней холодной войны НАТО тратила от 6 до 7% своего ВВП на оборону. И это только для того, подготовить их оборонные возможности. Наступательные возможности стоят еще дороже.

Думаю, Трамп начнет активно нажимать эту кнопку, понимая, как опытный бизнесмен, что много людей, тратя свои деньги, захотят приобрести оружие в оборонной промышленности США А значит, это выгодно и для американских налогоплательщиков, и для экономики США

На кого Путин попытается перевести свои поражения

Рассмотрим самые интересные заявления Путина по итоговой пресс-конференции в конце года. Он впервые сказал, мол, когда у нас все спокойно – нам скучно и добавил, что тогда все хотят движения. Это, действительно, интересное заявление. Он отвечал на вопросы о войне против Украины. Разве вам не кажется, что Путин пытается переложить вину за неудачи на фронте в Украине на своих, например, ближайших соратников?

Да, Путин попытается переложить вину на всех. Он уже не раз пытался переложить ответственность на других в течение почти 3 лет, пока проводит свою так называемую "сво", то есть фактическое нападение на Украину. Он потерпел стратегическое поражение, и он это знает. Путин терпит тактические поражения.

Хотя Россия медленно продвигается на Востоке, но украинская оборона сдерживает российскую армию, которую поддерживают Китай, Северная Корея, Иран. Постоянное противостояние Украины поражает. Войну не выиграет тот, кто ведет лучшую тактическую борьбу – она только создаст определенные условия. Войну выиграет тот, кто будет лучше действовать на оперативном или стратегическом уровнях военного планирования.

Стратегический уровень – это тот мирный план, о котором говорит Дональд Трамп, или который он пытается навязать, а также то, что происходит в контексте отношений с более широким международным сообществом.

Оперативный уровень – это борьба с возможностью России продолжать конфликт. Украина добивается больших успехов именно здесь, уничтожая российскую нефтяную экономику из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы и хранилища, железнодорожные узлы, аэродромы, военные командные пункты, логистические базы, склады с боеприпасами.

Именно это оказывает огромное влияние на способность России вести войну. Если объединить эти 2 фактора, это влияет на российскую экономику. Я считаю, что к 2025 году мы увидим условия для коллапса российской экономики. А значит, и политические последствия для Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Путин постарается защитить свою позицию любыми способами и будет перекладывать вину на всех вокруг. Меня бы не удивило, если бы в ближайшие месяцы мы увидели больше членов его окружения, которые начали выпадать из окон домов.

Как Вы считаете, Владимир Путин сожалеет о своем решении начать полномасштабное вторжение в Украину?

На этот вопрос очень сложно ответить. Не думаю, что Путин сожалеет о чем-то. Потому что, по моему мнению, в своей голове и в кругу ближайших, которые сообщают ему только то, что он хочет услышать, он меняет свои представления, критерии успеха и понимания ситуации да, чтобы это соответствовало его собственному желанию.

Не думаю, что он живет в реальности, ибо, похоже, он искренне верит, что победит и что он уже выиграл с военной точки зрения. Подозреваю, что от него скрывают реальность или представляют ее в такой форме, что он считает, будто появляются решения, которые могут разрешить ситуацию.

Обратите внимание Путин смог сказать только одно: конец 2024 года был очень провальным для диктатора.

Путин не примет реальность и то, что происходит на самом деле. Вероятно, он не пожалеет о своем решении, он не позволит себе этого. Если бы он мог как-то со стороны взглянуть на ситуацию, он бы, наверное, пожалел. Но, думаю, он никогда не сможет логически объяснить свои действия.

Возможен ли военный мятеж в России

Мы также не считаем, что генерал Валерий Герасимов применяет любую логику, ведь недавно он заявил, что российская армия достигла всех целей, поставленных политическим руководством на 2024 год. Как вы реагируете на это?

Герасимов докладывает Путину, что тот хочет услышать. Герасимов во всем потерпел неудачу. Вся так называемая "сво" провалилась. Путин начал ее, потому что утверждал, что его беспокоило приближение Украины к Западу, а вместе с этим он терял контроль над президентом Зеленским и правительством, не хотел видеть расширение НАТО.

Однако НАТО расширилось еще на две страны и сейчас фактически подошло к границе России. Он пытался свергнуть правительство президента Зеленского, но его операция провалилась. Теперь он вынужден был перегруппироваться и поставил новую цель – Донбасс на Востоке. До сих пор не может захватить его, даже используя всю российскую армию.

Он потерпел поражение во всем, что пытался сделать, и Герасимов потерпел поражение, и все остальные военные командиры также не добились успеха. А тех, кто иногда проявлял определенную компетенцию, он или уволил, или с ними произошли несчастные случаи.

Например, генерал Сергей Суровикин. Его оборонительные линии, которые он построил, являются феноменальными. Именно благодаря им украинское контрнаступление в прошлом году было остановлено так быстро. Но Суровикин исчез, потому что Путин не любит сильных генералов. Он любит генералов, которые дают ему ту информацию, которую он хочет слышать.

Вы считаете, что генерал Суровикин поддержал мятеж Евгения Пригожина в Москве и это стало причиной, почему его уволил Путин?

Думаю, что да. Пригожин и Суровикин были близкими друзьями и работали вместе, причем достаточно эффективно, в частности, в планировании оборонительных линий. Думаю, что переворот произошел почти случайно. Мы видели, как войска ПВК "Вагнера" шли в Москву, но они не ожидали, что прорвутся на 10 километров, прежде чем Путин начнет вести переговоры и что-нибудь сделает.

Когда они приблизились к окрестностям Москвы, вдруг поняли, что не знают, что делать дальше. Так что будет интересно, когда в будущем станет известен настоящий масштаб того, что происходило. ПВК "Вагнера" ушла на Москву, потому что ее забрали из Бахмута и больше не отправляли на передовую.

Это показывает трудности, возникавшие между разными командирами. Я считаю, что Герасимов был одним из ключевых лиц, которые повлекли за собой напряжение, что привело ко всему этому в прошлом. Но будет интересно увидеть, когда будет обнародована подлинная история этого.

Видите ли вы вероятность нового военного переворота в России в ближайшее время?

Переворот в Москве почти невозможен. Не вижу там достаточно сильных военных командиров. Именно поэтому Путин не держит рядом способных командующих. Любому даже из олигархов трудно устроить переворот из-за этого, как Путин держит все под контролем

Мы слышим, как разные олигархи или люди из его ближнего круга попадают в случайные аварии, выпадают из окон или падают с лестницы. Это, вероятно, те люди, которые решились намекнуть, что время Путина прошло. Это внушает страх в остальном близком круге людей, которые не будут знать, кому можно доверять, а кому – нет.

Поэтому сплотиться и попытаться устранить Путина для них становится очень сложно. В случае экономического коллапса в России мы можем увидеть более сильное давление. Однако трудно представить обстоятельства, при которых основа власти Путина в ближайшее время потерпит крах.

Путин может "убрать" одного из своих "друзей"

Рассмотрим ситуацию в Сирии. Согласно данным The New York Times, Владимир Путин перестал отвечать на звонки Башара Асада после начала крупной наступательной операции повстанцев на Алеппо и столицу Дамаск. Как вы считаете, почему Путин перестал отвечать на звонки Асада?

Думаю, что Путин понял, потерявший влияние на Ближнем Востоке и в Средиземноморье из-за падения режима в Сирии. Он обвиняет Башара Асада в том, что тот не смог обеспечить защиту интересов России, как обещал. Путин поддерживал Асада, пытаясь это сделать. Он считает его полным провалом.

Не думаю, что Путин лично его любит и не считаю, что ему нравится проживание в Москве еще одного диктатора с доступом к миллиардам долларов, который будет находиться в столице России определенное время и сможет создать центр сопротивления Путину.

Путин не хотел, чтобы Асад оказался в России. Но, к сожалению, ему пришлось его принять. Такая цена, которую платит Россия. Мы видим, как русские выводят из Сирии свои последние войска, морские силы с военной базы в Тартусе, закрывают аэродромы, которые использовала Россия. Даже несмотря на это, что они говорят на месте, остающиеся.

Не думаю, что сирийские повстанцы позволят оставить России любые свои базы, даже если она попытается вложить в это большие деньги. Ибо повстанцы страдали от российских самолетов, бомб, а также от поддержки Асада Россией. Ближний Восток – это стратегический провал для Владимира Путина. Он еще не ощутил все последствия этого и, как обычно, будет обвинять других, в том числе Башара Асада. Вот почему, думаю, он не отвечал на его звонки.

Ожидаете ли вы, что Башар Асад будет спокойно жить в Москве без угрозы его физической безопасности?

Не думаю, что Путин позволит ему жить спокойно в Москве из-за его богатства. Если только он не найдет способ, как забрать это богатство, что, вероятно, он и сделает. Но он всегда будет очень внимательно следить за Асадом. Путин позволит ему жить там, но с многочисленными ограничениями.

Российская разведка будет очень пристально следить за его действиями. Если он нарушит правила, может просто произойти несчастный случай. Путин мог бы организовать для него инфаркт через 2 – 3 недели.

в СМИ появилась информация якобы Башара Асада отравили "Новичком" в Москве, однако официальные источники об этом не сообщали. Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова намекнула, что Асад мог знать тайны Путина

Также есть сообщения, что Башару Асаду запрещено отлучаться далеко от Москвы, то есть он не может покинуть город. Как вы оцениваете такое отношение к его бывшему лучшему другу на Ближнем Востоке?

Думаю, вы понимаете, что Путин поначалу не хотел, чтобы он там был, поэтому будет держать его под ограничениями, хорошо зная, что Башар Асад не может покинуть Россию, потому что ему некуда идти. Путин захочет держать его под строгими ограничениями, чтобы он не стал угрозой для него, ячейкой для любого другого политического движения, который может появиться в будущем.

Итак, фактически, он будет держать его под элементом не обязательно домашнего ареста, а ареста в черте города. Российские разведслужбы будут очень внимательно следить за его коммуникациями, движениями и теми, кто его посещает.