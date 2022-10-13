"Пришло время Азии": Путин и Лукашенко спели в унисон о новом миропорядке без Запада

Президент Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в шестом саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На совещании они, как всегда, вспомнили Запад.

Лукашенко заявил, что Запад вроде бы не справился после распада СССР с функцией гаранта стабильности в мире. Об этом сообщает 24 канал.

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Что Лукашенко говорил на саммите

По словам белорусского президента, практика Запада "организовывать перевороты в других странах и санкции несет риски Третьей мировой войны ".

Лукашенко считает, что настало время Азии, и "очень важно это время не упустить".

После развала СССР так называемый коллективный Запад, опьяневший своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за это весь мир,

– утверждает Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь внесла вклад в обеспечение глобальной безопасности, а на постсоветском пространстве была среди стран, добровольно отказавшихся от владения ядерным оружием.

Кроме того, Лукашенко отметил, что их инициативы – от широкого международного диалога по укреплению мер доверия к "поясу цифрового добрососедства" – ориентированы на "создание неделимой, всеобъемлющей архитектуры безопасности, в рамках которой мирно сосуществуют государства и народы".

Президент думает, что расширение сотрудничества ОДКБ, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – 24 канал) и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – 24 канал) якобы способно заложить мощный фундамент как для успешного развития Евразийского пространства, так и для безопасности государств, участвующих в этих объединениях.

Лукашенко убежден, что с учетом устранения фокуса глобальной политики и экономики Азии, динамичного развития трансконтинентальных торгово-экономических связей как никогда "актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами совещания".

Главные цинические заявления Путина на совещании

Россия призывает компенсировать нанесенный афганцам ущерб за годы оккупации;

Россия выступает за развитие и процветание Азии, а также создание в этом регионе экономических связей;

Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности;

Россия выступает за ликвидацию всех искусственных препятствий для восстановления цепочек снабжения товаров;

Азия, где крепнут новые центры силы, играет большую роль в переходе к многополярному миропорядку;

Есть реальная угроза голода и масштабных потрясений на фоне волатильности цен на энергоносители и продовольствие в мире;

Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой системы. Нынешняя мировая финансовая система позволяла "золотому миллиарду" на планете жить за чужой счет.

Лукашенко и Путин договорились о развертывании "общей региональной группировки войск"

Президент Беларуси заявил об очередном сотрудничестве с Россией. Они создают общую военную группировку, основой которой будут вооруженные силы Лукашенко.

Такое решение Путин и Лукашенко приняли по итогам встречи после неформального саммита Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге.

Кстати, основа военной группировки – Вооруженные силы Беларуси. Лукашенко убежден, что для его страны вроде бы существует какая-то угроза.

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