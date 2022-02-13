Путин и Лукашенко тоже решили "поговорить об Украине"
Суббота 12 февраля оказалась крайне активной на международные контакты, поводом которых стала ситуация вокруг Украины. В частности, угроза нового вторжения в нашу страну России.
Приобщиться к мейнстриму и обсудить "ситуацию вокруг Украины" решили и себе Владимир Путин с Александром Лукашенко. Итого, как узнал 24 канал, они сконтактировали по телефону.
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Путин и Лукашенко поговорили об Украине
Лукашенко интересует Украина
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Как отметили в Беларуси, политики обсудили "вопросы международных отношений, среди которых и ситуация вокруг Украины".
Лукашенко, к слову, раньше уже встал полностью на сторону России. Он заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину. А белорусская армия будет поступать "так же, как российская".
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А Путина – "гарантии безопасности"
В пресс-службе Владимира Путина отметили примерно то же самое, но и добавили тезис, который продвигают активно уже несколько месяцев – о "гарантиях безопасности".
Так что у Путина написали, что тот говорил с Лукашенко о "ситуации вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России".
Напомним, Россия с какого-то перепугу считает, что это не она агрессор, а ей кто-то угрожает. Хотя весь цивилизованный мир знает и понимает, что подобная позиция абсурдна.Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
В этот же день:
- Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с президентом России Владимиром Путиным об Украине, разговор длился более полутора часов.
- Также Макрон поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем, а еще планировался разговор с главой Белого дома Джо Байденом.
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