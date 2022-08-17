путин – величайший лузер 21 века, – Давыдюк объяснил, почему россия меняет цели в войне

путин понимает, что проигрывает в войне против Украины. И хотя в Институт изучения войны подчеркивают, что пути до сих пор хочет захватить Киев, эксперты считают, что цели россии несколько изменились.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он заверил, что цели меняются, что на самом деле у россиян ничего не получилось.

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Поэтому, по его мнению, оккупанты сейчас по ходу пытаются менять эти гибридные цели.

У них не удалось в первые дни, и это был самый большой перелом, потому что они проиграли и ничего не смогли захватить. А сейчас они просто меняют цели, например, захватывают три села возле Херсона. Это большая цель российской империи,

– заявляет Давидюк.

Он говорит, что если у них не удается захватить даже эти три села, но они смогли захватить село у Никополя или Мелитополя, то для них это уже супер.

Политолог считает, что невозможно пытаться разобраться в голове шизофреника и выстроить какую-то логическую линию.

"путин – это самый большой лузер 21 века, это человек, который "ухайдокал" целую федерацию. Ему дали россию, он и руки порезал, и федерацию разбил. Это очень "великий" полководец", – заявил Давидюк.

По его словам, именно поэтому путин меняют цели. "Это выглядит как стреляющие в стену дети, а не в мишень, и говорят, что они так и хотели сделать. путин объявил военную операцию, чтобы захватить Киев, а через полгода говорит, что село Ивановка – это была их цель", – ответил он.

Самое страшное, когда дурак, у которого есть ядерное оружие, пытается играть умного человека. путин пытается объяснить это как стратегию, но этого всего нет, он – тупое примитивное существо, которое себя переоценивает,

– отмечает Давидюк.

Политолог говорит, что путин реально подумал, что он великий император, у которого много сил. Но проблема в том, что он эти силы ни с кем не мерил.

Давидюк подчеркнул, что если россияне не найдут здесь слабинки, а Вооруженные Силы им этого не дадут, то они больше никуда продвинуться не смогут. Их задача сейчас – сохранить хотя бы то, что есть.

"Но и это им не удастся... А что касается мира, то на самом деле россия уже готова к капитуляции. Но не знает, как это показать на этой территории", – ответил политолог.

Давидюк о поражении путина и изменении целей россии в войне: видео



Потери врага по состоянию на 17 августа

Герои ВСУ продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить уже 44 100 захватчиков. Только за последние сутки ликвидировали 200 оккупантов.

В Генштабе отметили, что наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях. Из-за высокой интенсивности боевых действий данные не являются точными. То есть потери врага могут быть больше.