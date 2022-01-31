Путин и Макрон второй раз за несколько дней поговорили об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон 31 января поговорил с российским президентом Владимиром Путиным. Главной темой стала Украина.

Это уже второй разговор Макрона и Путина за несколько дней. Кроме темы Украины, президент государства-агрессора снова говорил о так называемых "гарантиях безопасности".

Ранее Макрон пообщался с Путиным перед разговором с Зеленским

Политики договорились о следующих контактах, а также – о возможности проведения личной встречи.

Предыдущий разговор Макрона и Путина

Политики говорили 28 января. Тогда они согласились, что в напряженности между Украиной и Россией нужна деэскалация. Путин уверял, мол, нападать не собирается.

Одной из тем разговора президентов стали так называемые "гарантии безопасности". Кремлевский лидер жаловался на США и НАТО. Утверждал, что они якобы проигнорировали вопрос "о принципе неделимости безопасности".

После Путина Макрон звонил Зеленскому

После разговора с Путиным Макрон созвонился с президентом Владимиром Зеленским. Договорились работать над восстановлением нормандского формата.

Зеленский отметил: пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации становится меньшей.

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