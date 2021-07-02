В Кремле говорят, что телефонный разговор состоялся по инициативе Франции. Владимир Путин в традиционном для России стиле заявил, что якобы из-за действий Украины "усилия фактически саботируют". Речь идет о Донбассе.
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Макрон и Путин поговорили о Донбассе
Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили и Украину.
В Кремле говорят, что лидеры государств высказались за активизацию переговорного процесса для реализации минских договоренностей. Однако Путин в очередной раз обратился к традиционной риторике.
Президент России отметил деструктивные действия Киева, по вине которого принимаются – в том числе в нормандском формате – усилия фактически саботируют,
– заявили в Кремле.
Там также отметили, что якобы акцентировали необходимость того, чтобы украинская власть вступила в "прямой диалог" с так называемыми самопровозглашёнными "республиками" на оккупированной Россией части Донбасса. Более того, чтобы Киев установил "особый статус Донбасса". В Кремле считают, что такими якобы являются обязательства Украины.
Минские договоренности: последние новости
- Минский формат не дает результатов из-за блокирования и неадекватных требований представителей страны-агрессора.
- В то же время выход из соглашений может сыграть на руку России, которая в таком случае обвинит Украину в нежелании достигать мира на Донбассе.
- Недавно Владимир Зеленский заявил, что договоренности и родились "едва живыми".
- Президент считает, что встреча с главой Кремля и его встреча с президентом США может предоставить другую адженду (повестку дня – 24 канал) в решении этих вопросов. По крайней мере, нам нужно попробовать".