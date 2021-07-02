В Кремле говорят, что телефонный разговор состоялся по инициативе Франции. Владимир Путин в традиционном для России стиле заявил, что якобы из-за действий Украины "усилия фактически саботируют". Речь идет о Донбассе.

К теме Европейцы хотят спросить у Путина о преступлениях, глядя в глаза, – немецкий политолог

Макрон и Путин поговорили о Донбассе

Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили и Украину.

В Кремле говорят, что лидеры государств высказались за активизацию переговорного процесса для реализации минских договоренностей. Однако Путин в очередной раз обратился к традиционной риторике.

Президент России отметил деструктивные действия Киева, по вине которого принимаются – в том числе в нормандском формате – усилия фактически саботируют,

– заявили в Кремле.

Там также отметили, что якобы акцентировали необходимость того, чтобы украинская власть вступила в "прямой диалог" с так называемыми самопровозглашёнными "республиками" на оккупированной Россией части Донбасса. Более того, чтобы Киев установил "особый статус Донбасса". В Кремле считают, что такими якобы являются обязательства Украины.

Обратите внимание! Недавно канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит глав государств ЕС президента России Владимира Путина. Французский лидер Эммануэль Макрон поддержал такое предложение. Одна в ЕС не поддержали замысел Меркель.

Минские договоренности: последние новости