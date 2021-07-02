У Кремлі кажуть, що телефонна розмова відбулась з ініціативи Франції. Володимир Путін у традиційному для Росії стилі заявив, що нібито через дії України "зусилля фактично саботують". Мовиться про Донбас.
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Макрон та Путін поговорили про Донбас
Еммануель Макрон та Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили також й Україну.
У Кремлі кажуть, що лідери держав висловились за активізацію перемовного процесу для реалізації мінських домовленостей. Однак Путін вкотре вдався до традиційної риторики.
Президент Росії вказав на деструктивні дії Києва, з вини якого вживаються – в тому числі в нормандському форматі – зусилля фактично саботують,
– заявили в Кремлі.
Там також відзначили, що нібито акцентували на необхідності того, щоб українська влада вступила у "прямий діалог" з так званими самопроголошеними "республіками" на окупованій Росією частині Донбасу. Ба більше, щоб Київ встановив "особливий статус Донбасу". У Кремлі вважають, що такими нібито є зобов'язання України.
Мінські домовленості: останні новини
- Мінський формат не дає результатів через блокування та неадекватні вимоги представників країни-агресора.
- Водночас вихід з угод може зіграти на руку Росії, яка у такому випадку звинуватить Україну в небажанні досягати миру на Донбасі.
- Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що домовленості й народились "ледь живими".
- Президент вважає, що зустріч з главою Кремля і його зустріч з президентом США може надати іншу адженду (порядок денний – 24 канал) в розв'язанні цих питань. Принаймні, нам потрібно спробувати".