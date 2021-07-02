У Кремлі кажуть, що телефонна розмова відбулась з ініціативи Франції. Володимир Путін у традиційному для Росії стилі заявив, що нібито через дії України "зусилля фактично саботують". Мовиться про Донбас.

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Макрон та Путін поговорили про Донбас

Еммануель Макрон та Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили також й Україну.

У Кремлі кажуть, що лідери держав висловились за активізацію перемовного процесу для реалізації мінських домовленостей. Однак Путін вкотре вдався до традиційної риторики.

Президент Росії вказав на деструктивні дії Києва, з вини якого вживаються – в тому числі в нормандському форматі – зусилля фактично саботують,

– заявили в Кремлі.

Там також відзначили, що нібито акцентували на необхідності того, щоб українська влада вступила у "прямий діалог" з так званими самопроголошеними "республіками" на окупованій Росією частині Донбасу. Ба більше, щоб Київ встановив "особливий статус Донбасу". У Кремлі вважають, що такими нібито є зобов'язання України.

Зверніть увагу! Нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт глав держав ЄС президента Росії Володимира Путіна. Французький лідер Еммануель Макрон підтримав таку пропозицію. Одна у ЄС не підтримали задум Меркель.

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