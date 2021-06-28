Таку думку висловив німецький політолог Ігор Ейдман. Також у програмі Дмитро Гнап та Денис Казанський говорили з політологом Володимиром Фесенком про поведінку Путіна за останні 15 років.

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Ініціатива саміту ЄС з Путіним

Ейдман: Якби зустріч відбулась, то однією з тем була б претензія з боку європейських лідерів щодо вибухів і терактів (до яких причетна Росія – 24 канал). Звісно, тема гібридної війни та терористичних дій була б піднята.

Можливо, одна з причин зустрітись – бажання європейців віч-на-віч запитати у Путіна про злочини. Не тільки вибухи на складах у Чехії були. Наприклад, у Берліні 1,5 роки назад вбили чеченського політемігранта. Як виявилось, це зробив теж агент ФСБ. Зараз щодо нього йде процес.

Довідка. Мовиться про Зелімхана Хангошвілі, якого вбили 23 серпня 2019 року у центрі Берліна. Він був колишнім чеченським польовим командиром. У березні 2021 року повідомили про підозрюваного – Вадима Красікова, який є співробітником ФСБ.

Результати переговорів з Путіним

Ейдман: Ці переговори були, є і будуть, поки не почалася глобальна європейська війна. Європейські країни вестимуть перемовини з Путіним, намагатимуться з ним домовлятися, впливати та добиватися від нього поступок у сфері безпеки чи дотримання прав людини.

Інше питання – чи буде результат від цих переговорів. Путін давно показав свою нездатність домовлятися. На жодні серйозні поступки він йти не хоче, а на його умови американці не йтимуть.

Зверніть увагу! ЄС не підтримав ініціативу Німеччини та Франції щодо проведення саміту з Путіним. Меркель шкодує з цього приводу.

Які країни не готові домовлятися з Путіним

Ейдман: Подивімося детальніше, які держави найбільш принципово протидіють Кремлю. Це насамперед ті країни, які мають власний різко негативний досвід комунікації з Кремлем в російському та радянському варіанті – прибалтійські країни та Польща. Найбільш послідовні країни.

Якщо брати до уваги власне європейські країни, то тут Нідерланди проявляють (позицію проти домовленостей – 24 канал) принципово через трагедію з Boeing – надто багато громадян цієї країни загинуло від рук путінських бандитів.



Є низка країн, які не готові домовлятися з Путіним / Фото Getty Images

Коли Путін перестав боятися Заходу

Фесенко: Останні 15 років Путін почав діяти зовсім інакше – з 2007 року. Водночас 2008 рік став дуже показовим, коли застосували силу проти Грузії. Путін перестав боятися Заходу.

Він навпаки демонструє Заходу постійну силу. Я вважаю, що можна було погратися, подражнити Путіна, але я боюся, що це закінчилося б погано для багатьох українських громадян.

Арешт Рудковського

Казанський: Це не єдиний випадок, коли Рудьковський у в'язниці.



Рудковсього арештували не вперше / Фото Liga.net

Він вже відсидів 2 роки у російській в'язниці. Це такий, здається, головний невдаха, який просто сидить за усіх наших політиків, яких не посадили.

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Микола Рудьковський сидів за часів Віктора Ющенка, сидів при Путіні в Росії, тепер його черговий раз посадили вже при Володимирі Зеленському. Якщо чесно і без жартів, то звинувачення дуже серйозні.

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