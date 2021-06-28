Про це в ефірі програми "Між іншим" розповів німецький політолог Ігор Ейдман. Він зазначив, що мовиться про ті країни, які мають власний різко негативний досвід комунікації з Кремлем в російському та радянському варіанті.

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Які країни не готові домовлятись з Кремлем

"Прибалтійські країни та Польща (не готові домовлятись з Росією – 24 канал) – найбільш послідовні країни", – сказав політолог.

Він зазначив, що мовиться також й про Велику Британію, яка орієнтується більше на Сполучені Штати Америки, ніж на Євросоюз.

"Якщо брати до уваги власне європейські країни, то тут Нідерланди показують (позицію проти домовленостей – 24 канал) принципово, значною мірою через трагедію з Boeing – надто багато громадян цієї країни загинуло від рук путінських бандитів", – сказав Ігор Ейдман.

Довідка. 17 липня 2014 року над Донбасом збили Boeing-777. Ракету запустили проросійські найманці з території, непідконтрольній Україні. Внаслідок трагедії загинули всі 298 осіб, що були на борту – 193 були громадянами Нідерландів.

Інші країни загалом демонструють готовність до компромісу, й Німеччина з Францією – не найгірший приклад, позиція Італії ще більш лояльна до Кремля, сказав політолог. У відповідному питанні він також звернув увагу на такі країни як Греція, Кіпр та Угорщина.

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Ситуація доволі складна, причини – це категоричне небажання європейців йти на якісь зіткнення, різкі кроки на якісь чи насильницькі дії, спроба домовитися за будь-яку ціну з будь-яким бандитом,

– сказав Ейдман.

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