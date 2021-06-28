Такое мнение высказал немецкий политолог Игорь Эйдман. Также в программе Дмитрий Гнап и Денис Казанский говорили с политологом Владимиром Фесенко о поведении Путина за последние 15 лет.

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Инициатива саммита ЕС с Путиным

Эйдман: Если бы встреча состоялась, то одной из тем была бы претензия со стороны европейских лидеров по взрывам и терактам (к которым причастна Россия – 24 канал). Конечно, тема гибридной войны и террористических действий была бы поднята.

Возможно, одна из причин встретиться – желание европейцев лицом к лицу спросить у Путина о преступлениях. Не только взрывы на складах в Чехии были. Например, в Берлине 1,5 года назад убили чеченского политэмигранта. Как оказалось, это сделал тоже агент ФСБ. Сейчас в отношении него идет процесс.

Справка. Говорится о Зелимхане Хангошвили, которого убили 23 августа 2019 года в центре Берлина. Он был бывшим чеченским полевым командиром. В марте 2021 года сообщили о подозреваемом – Вадиме Красикове, который является сотрудником ФСБ.

Результаты переговоров с Путиным

Эйдман: Эти переговоры были, есть и будут, пока не началась глобальная европейская война. Европейские страны будут вести переговоры с Путиным, пытаться с ним договариваться, влиять и добиваться от него уступок в сфере безопасности или соблюдения прав человека.

Другой вопрос – будет ли результат от этих переговоров. Путин давно показал свою неспособность договариваться. Ни на какие серьезные уступки он идти не хочет, а на его условия американцы не пойдут.

Обратите внимание! ЕС не поддержал инициативу Германии и Франции о проведении саммита с Путиным. Меркель жалеет по этому поводу.

Какие страны не готовы договариваться с Путиным

Эйдман: Посмотрим подробнее, какие государства наиболее принципиально противодействуют Кремлю. Это прежде всего те страны, которые имеют собственный резко негативный опыт коммуникации с Кремлем в российском и советском варианте – прибалтийские страны и Польша. Наиболее последовательные страны.

Если брать во внимание собственно европейские страны, то Нидерланды проявляют (позицию против договоренностей – 24 канал) принципиально из-за трагедии с Boeing – слишком много граждан этой страны погибло от рук путинских бандитов.



Есть ряд стран, которые не готовы договариваться с Путиным / Фото Getty Images

Когда Путин перестал бояться Запада

Фесенко: За последние 15 лет Путин начал действовать совсем иначе – с 2007 года. В то же время 2008 год стал очень показательным, когда применили силу против Грузии. Путин перестал бояться Запада.

Он наоборот демонстрирует Западу постоянную силу. Я считаю, что можно было поиграть, подразнить Путина, но я боюсь, что это закончилось бы плохо для многих украинских граждан.

Арест Рудьковского

Казанский: Это не единственный случай, когда Рудьковский в тюрьме.



Рудьковского арестовали не в первый раз / Фото Liga.net

Он уже отсидел 2 года в российской тюрьме. Это такой, кажется, главный неудачник, просто сидит за всех политиков, которых посадили.

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Николай Рудьковский сидел во времена Виктора Ющенко, сидел при Путине в России, теперь его очередной раз посадили уже при Владимире Зеленском. Если честно и без шуток, то обвинения очень серьезные.

Полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео

