Как Путин манипулирует и изменяет нарратив содержания "спецоперации" в Украине
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российский президент Владимир Путин 12 апреля встретился с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко. Путин выступил с заявлениями о "спецоперации" в Украине.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Президент страны-террориста манипулирует Минскими соглашениями и по-новому объясняет действия россиян в Украине.
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Главными месседжами Путина на встрече с Лукашенко были:
- власти Украины публично не захотели выполнять Минские соглашения;
- Россия признала псевдореспублики, потому что невозможно было наблюдать за "геноцидом";
- Украина с неонацизмом угрожала России, поэтому нужно было напасть первыми.
Почему Путин лжет
Однако, как отметили в Центре, Россия сама нарушила Минские соглашения, признав 21 февраля суверенитет оккупированных ею территорий. Это означало, что она сама вышла из переговоров.
Кроме того, Путин манипулирует словом геноцид, а за 8 лет войны пропаганда не говорила об этом. Также в Центре напомнили, что у России и Беларуси были совместные военные "учения" возле границ с Украиной, но постоянно отрицали, что готовятся к войне.
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