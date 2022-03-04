Путин меняет тактику: Россия действует в основном террористическими, а не военными методами
4 марта 2022 , 13:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты изменили тактику введения войны. Россия переходит к откровенно террористическим способам.
Все из-за невыполнения задачи военного блицкрига. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
- Увеличена доля задач с применением подразделений специального назначения в пригороде населенных пунктов в качестве штурмовых подразделений.
- Участились случаи применения воздушных десантов для обеспечения наведения мостовых переправ через водные помехи.
- Российские оккупанты уделяют значительное внимание активизации мер психологического воздействия на население и войска.
В Генштабе ВСУ предупреждают украинцев, что вскоре враг станет комплексно и масштабно распространять фейковые новости с помощью всего спектра современных информационных средств.
Призываем украинцев быть бдительными, верить в Вооруженные силы Украины и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников,
– говорится в сообщении.
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