Путин, Меркель и Макрон также обсудили подготовку к нормандскому саммиту

Вечером 11 октября состоялся телефонный разговор Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Лидеры Германии, Франции и России обсудили возможности проведения саммита лидеров "нормандской четверки".

Политики поручили своим советникам и министерствам иностранных дел активизировать контакты в этом направлении.

Важно Зеленский обсудил с Меркель и Макроном подготовку нового нормандского саммита

Как сообщили в Кремле, стороны подчеркнули важность реализации минских договоренностей. В то же время Путин не упустил возможность безосновательно раскритиковать действия Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Глава Кремля заявил, что Украина якобы упорно уклоняется от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих нормандских саммитах.

С учетом сложного непростого положения дел в урегулировании конфликта на востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки",

– говорится в сообщении.

У Путина добавили, что министры иностранных дел будут работать для проведения в этом формате встречи на своем уровне. Собеседники договорились попросить министров иностранных дел встретиться как можно скорее.

Что такое нормандский формат

Это переговоры лидеров Украины, Германии, Франции и России с целью урегулирования конфликта на Донбассе. В последний раз лидеры "нормандской четверки" встречались в декабре 2019 года в Париже.

Следующую встречу анонсировали весной 2020 года, но из-за карантина все отменили. Несмотря на то, что встречи лидеров стран уже не было более года, время от времени видеоконференции проводят на уровне советников.