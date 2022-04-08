Путин с Мишустиным и Шойгу рассказывают друг другу альтернативную реальность

Отчет российского премьера Мишустина о состоянии экономики в стране непросто отнести к разрядам "ложь", "дезинформация" или "пропаганда". Это именно пребывание в какой-то альтернативной реальности.

#Делирий vs Реальный мир

Напоминаю, что в этой альтернативной реальности русские войска взяли Киев за три дня, а Зеленский в первый день сбежал в Польшу.

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В нашей обычной реальности погибло более десяти тысяч российских солдат и офицеров (на самом деле – более 19 000 погибших россиян – ред.), Киев и другие украинские города не взяты через полтора месяца штурмов и обстрелов, а на Россию наложены санкции, под которыми, конечно, наша страна никак не сможет развиваться в ближайшие десятилетия.

Даже восстановление - хотя бы к 2030 году - уровня 2021-го - большой вопрос. Это к тому, что от того, что Путин с Мишустиным и Шойгу рассказывают друг другу про альтернативную реальность, в нашей реальности происходит нечто совсем другое.

В альтернативной реальности Мишустина есть "расширение свободы предпринимательства", "поддержка уязвимых слоев населения", "насыщение рынка доступными товарами без контроля за ценами".

В нашей же реальности, де-факто, создается госплан, которые распоряжается товарными потоками. Цены уже контролируются - пока нецентрализовано (и, похоже, именно это стало причиной, почему одни цены на продукты выросли с начала года на 10%, а другие – на 50%), но скоро, до конца года, конечно, перейдут и к централизованному контролю над ценами.

Ложь или #Делирий

И уж конечно никто в настоящей реальности не собирается повышать пенсии и зарплаты бюджетников на 20%, чтобы скомпенсировать, хотя бы минимально, ожидаемую инфляцию. Наоборот, похоже, что по бюджетным учреждениям разослали требования урезать текущие и планируемые бюджеты на 10%.

Парадоксально, но эта неафишируемая мера говорит, скорее, о некоторой адекватности премьера - то есть он всё же просто обманывает, а не находится сам в той альтернативной реальности, которую описывает.

Я слегка понимаю тех, кто восхищается умением премьера Мишустина бредить (или врать) с таким спокойствием. Я бы не смог. Но ещё раз – от того, что Мишустин идеально сохраняет хладнокровие в плохих обстоятельствах, альтернативная реальность не перестаёт быть альтернативной, а настоящая – настоящей.

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