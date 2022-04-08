#Делірій vs Реальный світ
Нагадую, що у цій альтернативній реальності російські війська взяли Київ за три дні, а Зеленський першого дня втік до Польщі.
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У нашій звичайній реальності загинуло понад десять тисяч російських солдатів і офіцерів (насправді – понад 19 000 загиблих росіян – ред.), Київ та інші українські міста не взято за півтора місяці штурмів та обстрілів, а на Росію накладено санкції, під якими, звичайно, країна ніяк не зможе розвиватися у найближчі десятиліття. Навіть відновлення – хоча б до 2030 року – рівня 2021-го – велике питання.
Це до того, що від того, що Путін із Мішустіним та Шойгу розповідають один одному альтернативну реальність, у нашій реальності відбувається щось зовсім інше.
В альтернативній реальності Мішустіна є "розширення свободи підприємництва", "підтримка вразливих верств населення", "насичення ринку доступними товарами без контролю за цінами". У нашій реальності, де-факто, створюється держплан, які розпоряджається товарними потоками.
Брехня чи #Делірій
І вже, звичайно, ніхто в реальній реальності не збирається підвищувати пенсії та зарплати бюджетників на 20%, щоб компенсувати хоча б мінімально очікувану інфляцію. Навпаки, схоже, що бюджетні установи розіслали вимоги урізати поточні та заплановані бюджети на 10%.
Парадоксально, але цей неафішований захід говорить, швидше, про деяку адекватність прем'єра – тобто він все ж таки просто обманює, а не знаходиться сам у тій альтернативній реальності, яку описує.
Я дещо розумію тих, хто захоплюється вмінням прем'єра Мішустіна марити (або брехати) з таким спокоєм. Я б не зміг.
Але ще раз – від того, що Мішустін ідеально зберігає холоднокровність у поганих обставинах, альтернативна реальність не перестає бути альтернативною, а справжня – справжньою.
Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: