Слышит ли Бог Путина: Сикорский спросил у известного теолога о ценности молитв диктатора

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф поверил в рассказ Владимира Путина о том, как российский президент молился за Трампа во время покушения на него. Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на политические сантименты.

В воскресенье, 23 марта, политик публично спросил у польского исследователя богословия Кшиштофа Монделя, стоит ли чего-то молитва Путина за здоровье Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Сикорского в Х.

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Слышит ли Бог молитвы диктатора

Напомним, после второго визита в Кремль Уиткофф заявил, что не считает Путина плохим человеком. Среди аргументов – история о волнении российского президента за здоровье Трампа, когда в того стреляли.

Диктатор якобы пошел в церковь, встретился со священником и молился за американского лидера только потому, что тот был его другом.

Молитва полковника КГБ считается вдвойне или вообще не считается?

– обратился к теологу министр иностранных дел Польши.

Интересно! Мондель ответил: "Если Путин просит Бога о чем-то, но не перестает убивать людей и лгать миру, то его мольбы напрасны, потому что Бог не укрепляет злых людей во зле, это может сделать только ад".

К слову, по словам Уиткоффа, президента России не стоит сравнивать с Гитлером, ведь из-за наличия НАТО сейчас ситуация не такая, как во Вторую мировую войну. Политик верит в то, что диктатор стремится к миру.