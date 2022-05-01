Путин может 9 мая объявить о признании ОРДЛО частью России, – Денисенко

В России принято к "большим датам" отличаться новыми "достижениями". Ближайшая такая дата для россиян – 9 мая. В этот день они планируют "похвастаться" хоть чем-нибудь в войне против Украины.

9 мая – едва ли не главная культовая дата в истории современной России, где активно развивали и поддерживали культ "победобесия". Следовательно, до 9 мая 2022 года российским властям нужно показать своему народу хоть какую-то победу в войне против Украины.

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Но на поле боя таких побед нет. Хотя оккупанты и "стараются" изо всех сил. Украинские войска отмечают, что захватчики усилили обстрелы по всей линии столкновения. Но не могут нигде продвинуться вперед.

Следовательно, акцент "победы" у оккупантов будет смещен. В этом убежден советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала "Рада" во время "Единых новостей", сообщает 24 канал.

Они будут рассказывать о переходе в "рублевую зону" на Херсонщине и захваченной части Запорожья. И будут показывать, как они "возвращают к мирной жизни" города,

– убежден Вадим Денисенко.

Оккупационные власти на Херсонщине заявили, что с 1 мая там будут российские рубли. Украинские гривны тоже пока должны принимать. "Переходный" период должен продлиться четыре месяца, после чего гривны выведут из оборота. Это при условии, что на то время в регионе и дальше будут российские оккупанты.

Хотя от россиян можно ожидать еще немало разных "сюрпризов". К таким Вадим Денисенко отнес и возможное заявление российского руководства относительно ранее оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Возможно, будет сделано заявление о том, что так называемые "ДНР и "ЛНР" будут приняты в Российскую Федерацию. Я думаю, что где-то в этом направлении они будут двигаться,

– рассказал Вадим Денисенко.

Пока же в России только "признали независимость ДНР и ЛНР". Сделали это 22 февраля. Такое "признание" обострило ситуацию на Востоке Украины, после чего Россия и напала на Украину.

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