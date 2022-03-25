Путин может нанести ядерный удар по Польше, – экс-командующий сил НАТО в Европе Уэсли Кларк

Россия продолжает угрожать миру ядерным оружием и все же может нанести им удар, однако, вероятнее всего не по Украине, а по Польше.

Такое мнение высказал экс-командующий сил НАТО в Европе Уэсли Кларк. Он говорил с журналистами обо всех имеющихся угрозах 24 марта.

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Почему об этом говорить рано

Бывший командующий сказал, что сейчас говорить о ядерной угрозе чуточку преждевременно. Потому что, вероятнее всего, Россия сначала прибегнет к использованию химического оружия.

А относительно того, где они могут использовать ядерное оружие, то, видимо, не в Украине. А на плацдармах на каком-то населенном пункте Польши,

– сказал Кларк.

Он предположил, что именно так государство-террорист может ответить на помощь Украине. Мол, если НАТО будет помогать нашей стране, пострадает одно из ее государств-членов.

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