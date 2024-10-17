"Она нас пройти не может": на какую атаку по НАТО может решиться Россия

В разведывательной службе Германии заявили, что Россия может атаковать территорию НАТО в течение следующих 6 лет. Однако российские оккупанты способны осуществить только ракетную атаку на Альянс.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Он подчеркнул, что захватчики не могут больше ничем атаковать.

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"Атака только в ракетном смысле. Больше ничем атаковать они не могут. Они нас пройти не могут. Так что говорить о потенциале НАТО, прежде всего в армии США?" – предположил он.

Почему в Европе обсуждают угрозу для НАТО

Петр Черник отметил, что в армии США на боевом дежурстве есть 7 тысяч дозвуковых крылатых ракет Tomahawk. Например, залп одной лодки "Огайо", на котором 156 Tomahawk, или одного ракетного крейсера "Тикондерога", на котором 122 Tomahawk, приведут к тому, что вся военная инфраструктура россиян, особенно в части управления, превратится в пепел. Если Россия решится атаковать территорию НАТО, то потерпит поражение.

Но есть сверхсложный момент, который не исчисляется, который называется ядерное оружие. Почему европейцы рефлексируют? Должны рефлексировать, чтобы будить свое население, которое лежит во мраке бесконечного пацифизма. Их население действительно через электоральные циклы влияет на политические элиты,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, сейчас есть огромная угроза того, что власть в разных западных странах могут получить политические силы, которые симпатизируют Владимиру Путину.