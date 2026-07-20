Путин ищет выход: военный эксперт рассказал, к какому опасному шагу готовится диктатор

Российское наступление весной – летом не принесло Кремлю ожидаемых результатов, поскольку Силы обороны Украины сорвали планы и задачи противника. Потери оккупантов уже достигают около 35 тысяч человек в месяц, тогда как пополнение не доходит до 30 тысяч, поэтому Владимир Путин ищет способ увеличить численность армии.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала предположил, что после выборов в Госдуму российский диктатор может решиться на новую мобилизацию. По его словам, призыв полумиллиона человек способен значительно обострить ситуацию на фронте и перевести войну на новый уровень эскалации.

Путин готовит новую мобилизацию в России

Высокая интенсивность боев, в частности в Донецкой области, свидетельствует о попытке Кремля любой ценой добиться хотя бы части запланированных результатов. Российское командование уже должно было доложить Путину, что наступательная кампания отстает от установленных сроков, а имеющегося пополнения недостаточно, чтобы покрывать потери и поддерживать давление на фронте.

Путин хочет найти выход из этого положения, но пока не решается даже на частичную мобилизацию, подобную той, которую Россия проводила в 2022 году,

– пояснил Романенко.

Решение могут отложить до завершения выборов в Госдуму после 20 сентября, чтобы не усугублять недовольство внутри России. В то же время Кремль рассматривает возможность призвать около 500 тысяч человек, которых попытается использовать для пополнения подразделений и нового усиления наступательных действий.

Существует серьезная опасность, что они начнут мобилизацию полумиллиона человек. Это может существенно обострить ситуацию и перевести войну на новый этап эскалации,

– подчеркнул военный эксперт.

Призыв такого количества людей позволит России дольше поддерживать высокую интенсивность боев и усилить давление на самых сложных участках фронта, даже если быстрых оперативных результатов оккупанты не достигнут.

Как закрыть Путину "окно возможностей"?

До возможной новой мобилизации в России остается несколько месяцев, которые Украина и ее партнеры могут использовать для усиления давления на Кремль. Речь идет не о новых заявлениях или формальных призывах, а о действиях, которые будут ухудшать положение российской армии и вынуждать Москву отказываться от дальнейшей эскалации.

Повлиять на Путина можно только силовым путем, чтобы заставить его перейти к реальным переговорам о прекращении боевых действий,

– подчеркнул Романенко.

Для этого Украине необходимо собрать собственные ресурсы, решать проблемы с мобилизацией и вместе с союзниками значительно укреплять потенциал Сил обороны Украины. Важными остаются дальнобойные удары по военным и стратегическим объектам России, которые ограничивают возможности Кремля продолжать наступление и готовить новые силы.

Путин торопится, потому что понимает, что окно возможностей может закрыться, а ему нужно многое успеть,

– пояснил военный эксперт.

Укрепление украинской армии и системное давление на российский тыл могут изменить ситуацию еще до того, как Кремль попытается бросить на фронт новые сотни тысяч человек.

Романенко объяснил планы Путина после выборов: смотрите видео