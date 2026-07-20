Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу припустив, що після виборів до Держдуми російський диктатор може наважитися на нову мобілізацію. За його словами, призов пів мільйона людей здатен значно загострити ситуацію на фронті та перевести війну на новий рівень ескалації.

Путін готує нову мобілізацію в Росії

Висока інтенсивність боїв, зокрема на Донеччині, свідчить про спробу Кремля будь-якою ціною отримати хоча б частину запланованих результатів. Російське командування вже мало доповідати Путіну, що наступальна кампанія відстає від визначених термінів, а наявного поповнення недостатньо, щоб перекривати втрати й підтримувати тиск на фронті.

Путін хоче знайти вихід із цього становища, але поки не наважується навіть на часткову мобілізацію, подібну до тієї, яку Росія проводила у 2022 році,

– пояснив Романенко.

Рішення можуть відкласти до завершення виборів у Держдуму після 20 вересня, щоб раніше не посилювати невдоволення всередині Росії. Водночас Кремль розглядає можливість призвати близько 500 тисяч людей, яких спробує використати для поповнення підрозділів і нового посилення наступальних дій.

Є серйозна небезпека, що вони розпочнуть мобілізацію пів мільйона людей. Це може суттєво загострити ситуацію та перевести війну на новий етап ескалації,

– наголосив військовий експерт.

Призов такої кількості людей дозволить Росії довше підтримувати високу інтенсивність боїв і посилити тиск на найскладніших ділянках фронту, навіть якщо швидких оперативних результатів окупанти не досягнуть.

Як закрити Путіну вікно можливостей?

До можливої нової мобілізації в Росії залишається кілька місяців, які Україна та її партнери можуть використати для посилення тиску на Кремль. Йдеться не про нові заяви чи формальні заклики, а про дії, які погіршуватимуть становище російської армії та змушуватимуть Москву відмовлятися від подальшої ескалації.

Вплинути на Путіна можна тільки силовим шляхом, щоб змусити його перейти до реальних переговорів про припинення бойових дій,

– наголосив Романенко.

Для цього Україні потрібно зібрати власні ресурси, розв'язувати проблеми з мобілізацією та разом із союзниками значно посилювати спроможності Сил оборони України. Важливими залишаються далекобійні удари по військових і стратегічних об'єктах Росії, які обмежують можливості Кремля продовжувати наступ і готувати нові сили.

Путін поспішає, бо розуміє, що вікно можливостей може закритися, а йому потрібно багато чого встигнути,

– пояснив військовий експерт.

Посилення української армії та системний тиск на російський тил можуть змінити ситуацію ще до того, як Кремль спробує кинути на фронт нові сотні тисяч людей.

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