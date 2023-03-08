Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, Путин объявит военное положение в России, когда окончательно поймет, что ему конец.

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Путин не может поставить Россию на военные рельсы

Эйдман отметил, что Путин в любом случае опоздает с решением официально объявить войну Украине. Кроме того, диктатор уже не в состоянии поставить Россию на военные рельсы.

Не способен из-за своего физического и морального состояния. Он стар, ленив, не способен управлять государством. Его приближенные уже "сливали" информацию о графике его рабочего дня. Это распорядок богатого миллиардера, но не "вождя" воюющей нации,

– считает он.

Политолог подчеркнул, что у Путина нет возможности официально перейти на военное положение. Диктатор официального объявит войну и мобилизацию, когда окончательно поймет, что ему конец.

"Когда весной – летом ВСУ уничтожат его армию, тогда он объявит. Но будет уже поздно. Потому что даже сейчас уже поздно, к счастью", – отметил Эйдман.

Эйдман о переходе России на военные рельсы: смотрите видео

Диктатору не выгодна национализация предприятий

Игорь Эйдман убежден, что Путин не будет национализировать предприятия в России. Большинство российских предприятий типа "Газпром", "Роснефть" работают на карман Путина и его окружения.

"Он не мотивирован национализировать собственный бизнес. Он и его прихвостные с этого едят. Фактически это его частная собственность. Поэтому забирать у самого себя частную собственность он вряд ли будет", – сказал социолог.

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