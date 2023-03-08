Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, Путін оголосить воєнний стан у Росії, коли остаточно зрозуміє, що йому кінець.

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Путін не може поставити Росію на воєнні рейки

Ейдман зазначив, що Путін у будь-якому випадку запізниться із рішенням офіційно оголосити війну Україні. Крім того, диктатор вже не спроможний поставити Росію на воєнні рейки.

Не спроможний через свій фізичний та моральний стан. Він старий, лінивий, не здатен керувати державою. Його наближені вже "зливали" інформацію про графік його робочого дня. Це розпорядок багатого мільярдера, але не "вождя" нації, яка воює,

– вважає він.

Політолог підкреслив, що у Путіна нема можливості офіційно перейти на воєнний стан. Диктатор офіційного оголосить війну та мобілізацію, коли остаточно зрозуміє, що йому кінець.

"Коли весною – літом ЗСУ знищать його армію, тоді він оголосить. Але буде вже пізно. Бо навіть зараз вже пізно, на щастя", – відзначив Ейдман.

Ейдман про перехід Росії на воєнні рейки: дивіться відео

Диктатору не вигідна націоналізація підприємств

Ігор Ейдман переконаний, що Путін не буде націоналізовувати підприємства в Росії. Більшість російських підприємств типу "Газпром", "Роснафта" працюють на кишеню Путіна та його оточення.

"Він не вмотивований націоналізувати власний бізнес. Він та його прихвосні з цього їдять. Фактично це його приватна власність. Тому забирати у самого себе приватну власність він навряд чи буде", – сказав соціолог.

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