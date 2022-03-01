Путин может обстрелять Беларусь, чтобы настроить белорусов против Украины
Источник:фейсбук Гончарук
Среди белорусов распространяется слух, что Украина будет бомбить Гомель и Мозырь.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил Алексей Гончарук.
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Среди белорусов распространяется слух, что Украина будет бомбить Гомель и Мозырь. Люди напуганы и думают бежать,
– говорится в сообщении.
Есть риск, что Путин готовит провокации и российские оккупанты готовы обстрелять Беларусь. Таким образом, захватчик планирует настроить белорусов против Украины.
"Но у них ничего не получится – сила горизонтальных связей сильнее", – подытожил Гончарук.
В то же время, в Беларуси люди выходят на протесты против российского вторжения в Украину и использования Беларуси как плацдарма для агрессии.