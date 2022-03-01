Путин может обстрелять Беларусь, чтобы настроить белорусов против Украины

Среди белорусов распространяется слух, что Украина будет бомбить Гомель и Мозырь.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил Алексей Гончарук.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Путин может обстрелять Беларусь: прогноз

Среди белорусов распространяется слух, что Украина будет бомбить Гомель и Мозырь. Люди напуганы и думают бежать,

– говорится в сообщении.

Есть риск, что Путин готовит провокации и российские оккупанты готовы обстрелять Беларусь. Таким образом, захватчик планирует настроить белорусов против Украины.

"Но у них ничего не получится – сила горизонтальных связей сильнее", – подытожил Гончарук.

В то же время, в Беларуси люди выходят на протесты против российского вторжения в Украину и использования Беларуси как плацдарма для агрессии.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые.