Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Олексій Гончарук.

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Путін може обстріляти Білорусь: прогноз

Серед білорусів поширюють чутки, що Україна буде бомбити Гомель і Мозир. Люди налякані і думають тікати,

– йдеться у повідомлені.

Існує ризик, що Путін готує провокації й російські окупанти готові обстріляти Білорусь. Таким чином загарбник планує налаштувати білорусів проти України.

"Але у них нічого не вийде - сила горизонтальних зв’язків сильніша", – підсумував Гончарук.

Водночас у Білорусі люди виходять на протести проти російського вторгнення в Україну та використання Білорусі як плацдарму для агресії.



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