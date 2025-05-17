Путин все же может пойти на компромисс: в ISW объяснили, когда это может произойти

Российский диктатор не готов идти на компромисс во время мирных переговоров. Это может произойти только в том случае, если Украина и Запад нанесут Кремлю существенные потери на поле боя и экономический удар.

Для того, чтобы президент России пошел на компромисс, нужно заставить его пересмотреть свои представления о победе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как заставить российского диктатора пойти на компромисс

Глава Кремля сформулировал свою теорию победы в войне против Украины в июне 2024 года. Согласно ей, Россия должна вести медленное, постепенное наступление без определенного конца и препятствовать Украине проводить успешные контрнаступательные операции. По мнению российского диктатора, именно так должна состояться победа.

Путин рассчитывает на то, что усилия России продлятся дольше, чем поддержка Украины со стороны Запада. Он пытается разъединить Западных союзников Украины и ослабить их поддержку вместо того, чтобы эффективно решать внутренние проблемы России.

Россия испытывает одновременные проблемы с материально-техническим обеспечением, оборонной промышленностью, человеческими ресурсами и экономикой, что ставит под угрозу ее способность вести войну в долгосрочной перспективе,

– подчеркнули в ISW.

Поэтому там считают, что усиление военной помощи со стороны Запада, особенно США, а также экономические санкции являются необходимыми. Благодаря этому Украина сможет нанести России серьезные потери на поле боя и заставить Путина или пересмотреть свою теорию победы, или принять болезненное и непопулярное решение об очередной частичной мобилизации резервистов.

Напомним, что 16 мая состоялись переговоры между Украиной и Россией, куда Путин отправил "второсортную" делегацию, которая выдвигала неприемлемые требования. В ISW объяснили, что Россия готовит общество к длительной войне и не заинтересована в настоящих компромиссах.