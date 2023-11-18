Планы россиян уничтожить Украину не изменились: о чем свидетельствует новый ордер для Путина

Владимир Путин может получить новый ордер. Правозащитники собрали доказательства, что Россия планировала устроить умышленный голод в Украине. Для этого оккупанты готовились украсть запасы зерна.

Это расследование является важной частью общей цепочки российских преступлений. Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, Россия хотела уничтожить Украину и народ. До сих пор планы врага не изменились.

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Новый ордер для Путина

Россия заранее готовилась воровать украинское зерно – еще в 2021 году начала закупать большие грузовики для его вывоза. Как только пересекли украинскую границу в феврале 2022 года, нацелились на районы с зерном и инфраструктуру по производству продовольствия.

"Схема с голодомором отработана с прошлого столетия и что-то подобное было бы сейчас. Это важно понимать не в контексте понимания приговора, а в контексте того, что они (россияне – 24 Канал) хотели нас поглотить. Какое отношение имеет демилитаризация, как они в начале заявляли, к голоду", – отметил военнослужащий ВСУ.

Кирилл Сазонов о новом ордере для Путина: смотреть видео

О планах россиян уничтожить украинцев свидетельствуют и фильтрационные лагеря, которые были в оккупированном Мариуполе. Их оккупанты планировали построить несколько десятков на территории Украины. Кроме этого ярким доказательством есть и мобильные крематории.

Есть доказательства уничтожить Украину, и планы (россиян – 24 Канал) не изменились. Тому, кто надеется на мирные переговоры – это иллюзии, они хотят нас уничтожить. И это не только Путин. Россияне поддерживают такую логику, и нас ненавидят это для них психологическая норма. Не надо ожидать скорости или компромиссов,

– объяснил Сазонов.

Отметим, те расследования, которые провели специалисты GRC по поводу похищения зерна, должны показать МКС, что Россия хотела использовать голод, как инструмент войны. Это может быть первое в истории судебное преследование такого рода. Есть большая вероятность, что Россию признают виновной.

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