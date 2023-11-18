Планы россиян уничтожить Украину не изменились: о чем свидетельствует новый ордер для Путина
Владимир Путин может получить новый ордер. Правозащитники собрали доказательства, что Россия планировала устроить умышленный голод в Украине. Для этого оккупанты готовились украсть запасы зерна.
Это расследование является важной частью общей цепочки российских преступлений. Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, Россия хотела уничтожить Украину и народ. До сих пор планы врага не изменились.
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Новый ордер для Путина
Россия заранее готовилась воровать украинское зерно – еще в 2021 году начала закупать большие грузовики для его вывоза. Как только пересекли украинскую границу в феврале 2022 года, нацелились на районы с зерном и инфраструктуру по производству продовольствия.
"Схема с голодомором отработана с прошлого столетия и что-то подобное было бы сейчас. Это важно понимать не в контексте понимания приговора, а в контексте того, что они (россияне – 24 Канал) хотели нас поглотить. Какое отношение имеет демилитаризация, как они в начале заявляли, к голоду", – отметил военнослужащий ВСУ.
Кирилл Сазонов о новом ордере для Путина: смотреть видео
О планах россиян уничтожить украинцев свидетельствуют и фильтрационные лагеря, которые были в оккупированном Мариуполе. Их оккупанты планировали построить несколько десятков на территории Украины. Кроме этого ярким доказательством есть и мобильные крематории.
Есть доказательства уничтожить Украину, и планы (россиян – 24 Канал) не изменились. Тому, кто надеется на мирные переговоры – это иллюзии, они хотят нас уничтожить. И это не только Путин. Россияне поддерживают такую логику, и нас ненавидят это для них психологическая норма. Не надо ожидать скорости или компромиссов,
– объяснил Сазонов.
Отметим, те расследования, которые провели специалисты GRC по поводу похищения зерна, должны показать МКС, что Россия хотела использовать голод, как инструмент войны. Это может быть первое в истории судебное преследование такого рода. Есть большая вероятность, что Россию признают виновной.
Как новый ордер повлияет на Путина: политика диктатора
- Новое обвинение, а вместе с ним и дополнительный приговор, приносит крупные неприятности путинскому режиму. Но после решения МУС или других инстанций должна быть изоляция Путина. Главный вопрос сейчас – готов ли мир признать нелегитимными выборы в России.
- Путин сделал очередное циничное заявление. На культурном форуме в Санкт-Петербурге российский диктатор сказал, что и представить себе не мог, что Россия может напасть на Украину.
- Весной 2024 года в России должны пройти выборы. Путин пока официально не объявил о своем участии. Впрочем, в Кремле могут готовить такой сценарий, при котором выборы нового руководителя можно отменить.