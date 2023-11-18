Це розслідування є важливою частиною загального ланцюжка російських злочинів. Політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в розмові з 24 Каналом наголосив, Росія хотіла знищити Україну та народ. І досі плани ворога не змінилися.

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Росія заздалегідь готувалася красти українське зерно – ще у 2021 році почала закуповувати великі вантажівки для його вивезення. А як тільки перетнули український кордон у лютому 2022 року, націлилися на райони із зерном та інфраструктуру з виробництва продовольства.

"Схема з голодомором відпрацьована з минулого сторіччя і щось подібне було б зараз. Це важливо розуміти не в контексті розуміння вироку, а в контексті того, що вони (росіяни – 24 Канал) хотіли нас поглинути. Яке відношення має демілітаризіація, як вони на початку заявляли, до голоду", – відзначив військовослужбовець ЗСУ.

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Про плани росіян знищити українців свідчать і фільтраційні табори, які були в окупованому Маріуполі. Їх окупанти планували побудувати декілька десятків на території України. Крім цього яскравим доказом є і мобільні крематорії.

Є докази знищити Україну і плани (росіян – 24 Канал) не змінилися. Тому хто сподівається на мирні перемовини – це ілюзії, вони хочуть нас знищити. І це не тільки Путін. Росіяни підтримують таку логіку і нас ненавидять це для них психологічна норма. Не треба очікувати на швидкість чи компроміси,

– пояснив Сазонов.

Зазначимо, ті розслідування, які провели фахівці GRC з приводу викрадення зерна, мають показати МКС, oj Росія хотіла використати голод, як інструмент війни. Це може бути перше в історії судове переслідування такого роду. Є велика імовірність, що Росію визнають винною.

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