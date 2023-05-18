Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, это может произойти после поражения России в войне против Украины.
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Смогут ли забрать у Путина власть
Фейгин отметил, что когда Россия проиграет, а ВСУ вернут все временно оккупированные территории Украины, это плохо закончится для Путина. Основными претендентами на власть в стране-агрессорке являются Патрушев, его сын или частично Бортников.
Последствия для Путина будут печальными. Эти армейские чины показали свою беспомощность. Но это не значит, что у них нет сил и средств, чтобы это осуществить. Частично аппарат власти, но он тоже должен иметь союзников среди силовиков, которые могли бы отстранить Путина,
– предположил он.
Правозащитник утверждает, что в случае если все останется, как сейчас, то диктатор сможет сохранить свою власть. Путин будет рассказывать всем, что "воюет против Запада", а временно оккупированные территории – "все, что они могли сделать".
Фейгин о возможных преемниках Путина: смотрите видео
Последние новости о Владимире Путине
- В обществе уже ходят слухи о том, что власть в России не принадлежит Путину. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путину придется искать выход, когда ВСУ дойдут до временно оккупированного Крыма. Он добавил, что из-за этого поддержка Путина среди российского общества будет уменьшаться.
- Также лидер Украины исключил возможность переговоров с российским диктатором. Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин – неадекватный человек.
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что еще в 2021 году подтверждал информацию, что Путин очень болен, в частности раком. Бункерный дед проходит серьезное лечение, однако "не умрет завтра". Для поддержки жизни Путина применяют самые качественные материалы и привлекают лучших специалистов по всему миру.