Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, это может произойти после поражения России в войне против Украины.

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Смогут ли забрать у Путина власть

Фейгин отметил, что когда Россия проиграет, а ВСУ вернут все временно оккупированные территории Украины, это плохо закончится для Путина. Основными претендентами на власть в стране-агрессорке являются Патрушев, его сын или частично Бортников.

Последствия для Путина будут печальными. Эти армейские чины показали свою беспомощность. Но это не значит, что у них нет сил и средств, чтобы это осуществить. Частично аппарат власти, но он тоже должен иметь союзников среди силовиков, которые могли бы отстранить Путина,

– предположил он.

Правозащитник утверждает, что в случае если все останется, как сейчас, то диктатор сможет сохранить свою власть. Путин будет рассказывать всем, что "воюет против Запада", а временно оккупированные территории – "все, что они могли сделать".

Фейгин о возможных преемниках Путина: смотрите видео

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